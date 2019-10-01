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ХК "Рубин" подписал контракт с чемпионом мира среди молодежи

Спорт, 19:05 30 октября 2019

ХК "Рубин" | Фото: ХК "Рубин"

Хоккейный клуб "Рубин" подписал контракт с защитником Георгием Бердюковым, сообщает пресс-служба клуба.

В прошлом и нынешнем сезонах этот 28-летний игрок выступал в Высшей хоккейной лиге за "Ладу" из Тольятти. Проведя в текущем чемпионате десять матчей, Бердюков добился показателя полезности, равного шести с положительным знаком. На уровне ВХЛ новобранец "Рубина" сыграл 139 матчей, в том числе, за тверской ТХК и "Сокол" из Красноярска.

В КХЛ Бердюков выступал за питерский СКА, подольский "Витязь" и "Амур" из Хабаровска. В его активе 203 матча в Континентальной лиге. Воспитанник школы СКА выступал за сборную России на молодежном чемпионате мира 2011 года, завоевав золото турнира.

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# ХК Рубин , хоккей

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