ХК "Рубин" подписал контракт с чемпионом мира среди молодежи

| Фото: ХК "Рубин" | Фото: ХК "Рубин"

Хоккейный клуб "Рубин" подписал контракт с защитником Георгием Бердюковым, сообщает пресс-служба клуба.

В прошлом и нынешнем сезонах этот 28-летний игрок выступал в Высшей хоккейной лиге за "Ладу" из Тольятти. Проведя в текущем чемпионате десять матчей, Бердюков добился показателя полезности, равного шести с положительным знаком. На уровне ВХЛ новобранец "Рубина" сыграл 139 матчей, в том числе, за тверской ТХК и "Сокол" из Красноярска.

В КХЛ Бердюков выступал за питерский СКА, подольский "Витязь" и "Амур" из Хабаровска. В его активе 203 матча в Континентальной лиге. Воспитанник школы СКА выступал за сборную России на молодежном чемпионате мира 2011 года, завоевав золото турнира.