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Тюменский футболист сыграл за сборную России против итальянцев

Спорт, 12:18 30 октября 2019

ФК "Тюмень" | Фото: ФК "Тюмень"

Тюменский полузащитник Иван Зазвонкин провел очередной матч за юношескую сборную России, составленную из футболистов 2004 годов рождения, сообщает ФК "Тюмень".

На международном турнире во Франции россияне стартовали с поражения от сверстников из Италии – 1:2. Единственный мяч у проигравших на счету Степана Обрывкова из московского "Спартака". В другом матче первого тура хозяева крупно уступили юношам из Бельгии – 0:4.

Теперь воспитанник тюменского тренера Виктора Княжева попробует себя проявить в матче с французами. Игра с ними в городе Кретей состоится 31 октября.

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# ФК Тюмень , футбол

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