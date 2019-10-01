Тюменский футболист сыграл за сборную России против итальянцев

| Фото: ФК "Тюмень" | Фото: ФК "Тюмень"

Тюменский полузащитник Иван Зазвонкин провел очередной матч за юношескую сборную России, составленную из футболистов 2004 годов рождения, сообщает ФК "Тюмень".

На международном турнире во Франции россияне стартовали с поражения от сверстников из Италии – 1:2. Единственный мяч у проигравших на счету Степана Обрывкова из московского "Спартака". В другом матче первого тура хозяева крупно уступили юношам из Бельгии – 0:4.

Теперь воспитанник тюменского тренера Виктора Княжева попробует себя проявить в матче с французами. Игра с ними в городе Кретей состоится 31 октября.