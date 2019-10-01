Исполнители из России, Сербии, Армении и Казахстана выступят на фестивале "Димитриевская суббота" в Тюмени

фото организаторов фестиваля «Димитриевская суббота" фото организаторов фестиваля «Димитриевская суббота"

Творческие коллективы из двадцати регионов России, Сербии, Армении и Казахстана выступят на фестивале "Димитриевская суббота" в Тюмени 2 ноября, сообщают организаторы мероприятия.

Молодежному фестивалю военно-патриотической песни "Димитриевская суббота" в этом году исполнится 25 лет.

Участники посоревнуются в семи номинациях по категориям: исполнители 14-17 лет/18-30 лет, вокально-инструментальные ансамбли 14-17 лет/18-30 лет, авторы-исполнители, вокальные группы 14-17 лет/18-30 лет.

В жюри вошли джазовая певица, лауреат множества вокальных конкурсов Ольга Головина, доцент факультета музыкального искусства эстрады Санкт-Петербургского института культуры Яна Радион, солист группы "Положительный заряд", подполковник МВД в отставке, в прошлом – замкомандира Калининградского ОМОН Роман Юрченко.

Ежегодно в этом мероприятии участвуют матери, которые потеряли сыновей в Афганистане и других военных конфликтах. Из Тюменской области через Афганистан и Кавказ прошли более 15 тыс. солдат, не вернулись — 500. Все они — герои для своих родных.

Как рассказала Вера Павловна Некрасов, у которой сын Дмитрий Тюрин погиб в Чечне, этот фестиваль для нас, матерей, место, где мы вновь встречаемся, общаемся и вспоминаем былое: все звонки, новости, поддержку друг друга и надежду, которая никогда не уходила. "Здесь мы чувствуем понимание, заботу. А главное — что помнят о наших сыновьях и их подвигах", - сказала она.

Название фестиваля символично и связанно, по преданию, с именем святого благоверного великого князя Дмитрия Донского. Одержав знаменитую победу на Куликовом поле над ханом Мамаем, 21 (8 по старому стилю) сентября 1380 года, князь Дмитрий Иоаннович, по возвращении с поля брани, посетил Троице-Сергиеву обитель (ныне Свято-Троицкая Сергиева Лавра). Погибших воинов тогда перевозили в Москву и похоронили на склоне Алабовой горы. На братских могилах были построены церкви в честь Святой Троицы, Рождества Богородицы и Николая Угодника. По совету и с благословения Сергия Радонежского князь Дмитрий Донской установил совершать ежегодно поминовение погибших воинов в первую субботу после 26 октября. Этот день стали называть Димитриевской субботой.

В 2000 году на тюменскую землю была доставлена земля с поля Куликова, ставшая одним из символов фестиваля.