Гитаристы из Казанского района стали лауреатами международного конкурса

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Воспитанники Казанской детской школы искусств, гитаристы "Рябинушки" - Иван Эстрих, Андрея Лексютин и Анастасия Плеханова - стали лауреатами третьей степени в финале XXV Международного конкурса детского и юношеского творчества "Роза ветров" в Москве с 26 по 28 октября, сообщает администрация муниципалитета.

Казанские музыканты выступали в номинации "Исполнители на народных инструментах. Младшая и средняя группа".

Коллективы и исполнители из более 50 городов мира побывали в Москве для того, чтобы проявить свой талант, получить ценный опыт, пообщаться со сверстниками и найти вдохновение для дальнейшего совершенствования.

Сценической площадкой для конкурсных выступлений в данной номинации стала Музыкальная гостиная дома Шуваловой Российской академии музыки им. Гнесиных, а среди членов жюри – композиторы, деятели искусств, преподаватели престижных музыкальных вузов страны. В рамках престижного международного конкурса были организованы не только профессиональные прослушивания, но и мастер-классы, конференции, творческие встречи.