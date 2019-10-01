Акция "Тепло заботливых рук" стартует в Тюменской области 1 ноября

| Фото: группа "Второй Добродень. 24 марта" vk.com | Фото: группа "Второй Добродень. 24 марта" vk.com

Акция "Тепло заботливых рук" стартует в Тюменской области 1 ноября, сообщает Тюменское региональное отделение Общероссийского общественного благотворительного фонда "Российский детский фонд".

Цель акции - сбор для детей, находящихся длительное время вдали от дома на лечении, реабилитации, новых теплых вязаных вещей (шапок, шарфов, варежек, носков), без которых зимой не обойтись.

К акции может присоединиться любой человек, готовый согреть своим теплом незнакомого ребенка.

Теплые вещи, связанные своими руками или приобретенные, будут принимать в региональном отделении Детского фонда до 30 ноября по адресу: г. Тюмень, пр. Геологоразведчиков, 14а, офис 117.

"Для каждого из нас самое большое счастье - знать, что ты не один и рядом всегда есть люди, готовые тебя поддержать. Эти малыши, несмотря на свой возраст, уже через многое прошли и им особенно нужно наше внимание и забота. Так мы сделаем их зиму не только теплее и комфортнее, но и чуточку счастливее", - отметила один из первых участников акции, депутат Тюменской областной думы Елена Кашкарова.

Напомним, акция "Тепло заботливых рук" пройдет в рамках общественной инициативы по развитию благотворительности # ЩЕДРЫЙВТОРНИК, которая проводится в России третий год. Идея дня благотворительности заключается в том, чтобы объединить простых людей, государственные институты и различные организации на благо благотворительной активности на разных уровнях.

День благотворительности проводится в 2019 году 3 декабря.