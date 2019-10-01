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На трассе Тюмень - Екатеринбург прошли масштабные учения силовиков

Общество, 12:24 31 октября 2019

Уралуправтодор | Фото: Уралуправтодор

Масштабные учения по ликвидации последствий ДТП на федеральной трассе Р-351 Екатеринбург –Тюмень прошли 30 октября. Взаимодействие с оперативными службами отработано на 114 км трассы, сообщает Уралуправтодор.

По легенде учений, водитель фуры уснул за рулем, выехал на полосу встречного движения, столкнулся с легковым автомобилем и по касательной задел бензовоз. В легковой машине тяжелые травмы получили два человека. У бензовоза разлилось топливо, возникла угроза возгорания. Все это произошло при сложных погодных условиях: на трассе условно шел снегопад, температура воздуха была минус 25 градусов.

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Для ликвидации последствий ДТП сотрудники ГИБДД перекрыли место аварии, а спасатели МЧС России произвели деблокирование и извлекли условных пострадавших из поврежденного автомобиля. Соблюдая все меры предосторожности, они с помощью инструментов распилили машину, чтобы не задеть людей. Дорожные службы в свою очередь оперативно направили на место аварии технику и организовали объезд.

После того, как пострадавших передали бригаде "Медицины катастроф", дорожные службы отбуксировали пострадавшие в ДТП машины.

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"Дорожные службы Уралуправтодора всегда участвуют в ликвидации последствий ДТП на федеральных трассах. Такая отработка слаженных действий и оперативное реагирование на происшествия позволят в дальнейшем избежать трагических последствий ДТП, а значит спасти жизни людей", – говорит начальник Уралуправтодора Александр Бедусенко.

Всего в учениях приняли участие 40 человек и 20 единиц техники.

Во избежание дорожно-транспортных происшествий водителей просят не нарушать ПДД и соблюдать скоростной режим. При возникновении ЧС на федеральной трассе звонить в круглосуточную дежурно-диспетчерскую службу ФКУ "Уралуправтодор" по телефону: 8-800-200-63-06.

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# ДТП , трасса , учения

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