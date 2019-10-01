  • 31 октября 201931.10.2019четверг
  • USD63,8734
    EUR71,0081
  • В Тюмени -2..-4 С 5 м/с ветер северо-восточный

Театральный квест, игровая лаборатория и комната страха ожидают ишимцев в "Ночь искусств"

Общество, 16:15 31 октября 2019

www.mkrf.ru

Насыщенная творческая программа ждет ишимцев в библиотеке им. Анатолия Васильева в рамках всероссийской акции "Ночь искусств-2019" 1 ноября в 18 часов. Реализовать задуманное библиотекарям помогут специалисты дома национальных культур и ремесел, ишимский театр "Зеркало", театр "Rose" и школа юного актера "Арлекино".

По информации библиотекаря Ирины Скосырских, программа праздника обширная и учтет тонкий вкус гурманов от искусства. Горожанам и гостям города предложат пройти театральный квест, посмотреть лучшие постановки ишимских театров.

Любители прикладного творчества смогут реализовать самые смелые замыслы на организованных мастер-классах. Также гостей ждет беспроигрышная лотерея.

Посетителям предложат посетить выставку ишимских фотографов. Дети на протяжении всего вечера будут развлекаться в игровой комнате "Бэбиленд".

Изюминкой вечера станет игровая лаборатория "Homo Greans - человек творящий". Она поможет понять, как творили наши далекие предки, какие навыки рукоделия возникли в глубине веков и дошли до наших дней.

На площадке "Традиций живая нить" гости узнают о красоте и многообразии искусств народов Приишимья.

Для молодежи по традиции будут работать популярные комната страха и студия анимации.

Оригинальные фотозоны дополнят творческую атмосферу вечера.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

# библиотека , Ишим , квест , Ночь искусств

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
17:54 31.10.2019Тюменские ветеринары не допустили распространения опасного инфекционного заболевания крупного рогатого скота
17:42 31.10.2019В Тюмени этнографический диктант напишут в ненецком чуме и хантыйской избе
17:32 31.10.2019Викуловским школьникам рассказали об эпохе каменного века
17:10 31.10.2019Иван Квитка поможет ветеранам в издании книги об истории землячества