День рождения Конька-горбунка отметили в тобольском драмтеатре

| Фото: ТРО партии "Единая Россия" | Фото: ТРО партии "Единая Россия"

День рождения Конька-горбунка отметили в драмтеатре им. П. П. Ершова 31 октября, сообщает ТРО партии "Единая Россия".

С праздником собравшихся в тобольском драмтеатре детей и родителей поздравил секретарь Тюменского регионального отделения "Единой России", координатор партпроекта "Путешествие в сказку Петра Ершова "Конек-горбунок" Андрей Артюхов.

"Для Тобольска день рождения Конька-Горбунка – особый праздник, ведь Петр Ершов большую часть жизни провел именно здесь. А его великая сказка переведена на многие языки мира, в том числе очень редкие", – рассказал Андрей Артюхов.

Зампредседателя Тюменской областной думы Галина Резяпова подчеркнула, что "Конька-Горбунка" Петр Ершов написал, когда ему было всего 19 лет. "Желаю детям помнить, что каждый из вас может стать знаменитым писателем, инженером, врачом, может оставить свой след в истории", – отметила она.

Директор Тобольского драматического театра им. П. П. Ершова Евгений Пономарев подчеркнул, что сказка, каждому знакомая с детства, учит ценить и уважать друзей.

На празднике детей ждали игры, головоломки, подарки, фотосессия с персонажами сказки Петра Ершова. Ребята водили хоровод вокруг именинника – Конька-горбунка – и пели праздничные песни.

Кроме того, дети посмотрели спектакль по знаменитой сибирской сказке и познакомились с международной выставкой квинт-клуба "Сибирская палитра" "Конек-горбунок. Лоскутная сказка".

"Спектакль мне очень понравился, он поучительный – рассказывает, что нужно ценить своих друзей, поддерживать их и никогда не бросать в беде", – рассказала ученика 5а класса тобольский школы №2 Ксения Половникова.

Завершился день рождения праздничным угощением.

Напомним, что теперь день рождения Конька-Горбунка ежегодно будут праздновать 28 октября – такую идею Андрея Артюхова единогласно поддержало детское собрание Тюменской области.