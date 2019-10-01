МЧС: на юге Тюменской области продолжится снегопад

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Снегопад на юге Тюменской области продолжится. Снег будет идти всю ночь. Видимость на дорогах ухудшится. Следует соблюдать осторожность, сообщает региональное управление МЧС.

В связи со сложившейся ситуацией главам муниципальных образований Тюменской области рекомендовано провести мероприятия по предупреждению возможных происшествий на территориях и объектах, обеспечить готовность соответствующих реагирующих сил и средств.

В экстренных случаях звоните по телефонам 101 или 112.