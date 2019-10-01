  • 31 октября 201931.10.2019четверг
  • USD63,8734
    EUR71,0081
  • В Тюмени -3..-5 С 3 м/с ветер юго-западный

МЧС: на юге Тюменской области продолжится снегопад

Общество, 18:38 31 октября 2019

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Снегопад на юге Тюменской области продолжится. Снег будет идти всю ночь. Видимость на дорогах ухудшится. Следует соблюдать осторожность, сообщает региональное управление МЧС.

В связи со сложившейся ситуацией главам муниципальных образований Тюменской области рекомендовано провести мероприятия по предупреждению возможных происшествий на территориях и объектах, обеспечить готовность соответствующих реагирующих сил и средств.

В экстренных случаях звоните по телефонам 101 или 112.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

# МЧС , снегопад

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:38 31.10.2019МЧС: на юге Тюменской области продолжится снегопад
18:16 31.10.2019День рождения Конька-горбунка отметили в тобольском драмтеатре
18:05 31.10.20191 ноября - события дня
17:54 31.10.2019Тюменские ветеринары не допустили распространения опасного инфекционного заболевания крупного рогатого скота