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Турнир по грэпплингу впервые пройдет в Тюмени

Спорт, 15:21 01 ноября 2019

"Моя территория" | Фото: "Моя территория"

Турнир по грэпплингу "Потомки Ермака" пройдет в Тюмени 2 ноября. Финальные соревнования начнутся в 12 часов в гимназии № 16 (Парфенова, 9), сообщает "Моя территория".

Грэпплинг — вид борьбы, в котором разрешены броски, удержания, болевые и удушающие. Организаторы проекта "Потомки Ермака" уже провели серию турниров в Тобольске, Заводоуковске и районных центрах области. Победители прошли в финал, который пройдет в Тюмени.

В соревновании примут участие 250 спортсменов в разных возрастных категориях: дети от 8 до 15 лет, юноши от 16 до 19 лет, и взрослые старше 20 лет.

Ранее проект "Потомки Ермака" получил грантовую поддержку в конкурсе "Моя идея" в размере 250 тыс. рублей. По словам руководителя конкурса проектов "Моя идея" Алексея Суворова, проект не только решает задачи спортивного воспитания, но содействует позитивной социализации молодежи через вовлечение в спорт.

"Популяризация такого вида спорта на территории юга Тюменской области - важная задача не только для сообществ, развивающих именно данное направление, но и для крупных городских структур, заинтересованных в формировании здорового образа жизни среди молодежи", - отметил он.

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# грэпплинг , соревнования

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