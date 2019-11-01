Александр Моор вручил государственные награды выдающимся тюменцам

| Фото: admtyumen.ru | Фото: admtyumen.ru

Почетные награды жителям региона, чьи достижения получили высокую государственную оценку, вручил губернатор Тюменской области Александр Моор 1 ноября в преддверие Дня народного единства.

Глава региона поздравил земляков с наступающим праздником, отметив, что этот день стал объединяющим символом, напоминанием о неразрывной связи настоящего и будущего страны с ее историей и ролью каждого в судьбе Отечества.

"День народного единства знаменует верность Родине, готовность встать на ее защиту и трудиться ради ее процветания. Только вместе можно справиться с трудностями, преодолеть препятствия и добиться успехов. Любовь к своей стране остается одной из главных движущих сил, которая помогает достигать поставленных целей, совершать героические поступки и преображать окружающий мир", - подчеркнул Александр Моор.

Глава региона вручил 58 тюменцам заслуженные награды за многолетнюю безупречную государственную службу, за заслуги в области строительства, культуры, здравоохранения, сельского хозяйства, за успехи в научной и педагогической деятельности, в развитии физической культуры и спорта.

Четверо жителей Тюменской области удостоились медали ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени. В их числе - председатель исполнительного комитета областного отделения Всероссийской общественной организации ветеранов "Боевое братство" Иван Беспоместных и заведующая женской консультацией, врач-акушер-гинеколог родильного дом №2 Тюмени Людмила Смолина.

Александр Моор вручил ведомственные награды РФ представителям учреждений культуры, строительных компаний и нефтехимической отрасли за вклад в развитие отраслей и многолетнюю плодотворную работу. Так, звание "Почетный строитель России" получили специалисты АО "Мостострой-11" Александр Рюмин и Владимир Топорков.

Несколько тюменцев удостоены знака отличия Тюменской области "За мужественный поступок". Среди них девятиклассник из Ярковского района Артем Васильев, который 14 июля поднял со дна реки своего друга Глеба Алимбекова.

Впервые в Тюменской области был вручен знак отличия "Почетный наставник" за личные заслуги в развитии наставнической деятельности. Награды получили бригадир комплексной бригады монтажников филиала АО "Мостострой-11" территориальной фирмы "Мостоотряд-36" Сергей Киви и учитель французского языка школы № 72 Тюмени Райса Барышникова.

Александр Моор поздравил тюменцев с получением наград и отметил, что в зале собрались люди, которые составляют гордость и славу Тюменской области.

"В успехах Тюменской области есть и ваш личный вклад. Каждый из вас с честью и высокой самоотдачей выполняет свою работу, вкладывает в любимое дело свою душу и приумножает славу России. Полученные награды подтверждают ваш профессионализм и верность гражданскому долгу", - подытожил глава региона.

Любовь Голышева