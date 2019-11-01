Заболеваемость ОРВИ ниже эпидпорога, утверждают специалисты

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Заболеваемость ОРВИ с 20 по 27 октября ниже недельных эпидемических порогов на 15%, сообщает управление Роспотребнадзора по Тюменской области.

В регионе привито против гриппа 451 тыс. 258 человек, из них 103 тыс. 912 – детей и 347 тыс. 346 взрослых, в том числе за счет средств работодателей и личных средств граждан 18 тыс. 380 человек. Всего к эпидсезону гриппа и ОРВИ 2019-2020 гг. планируется привить 676 тыс. человек.

Охват прививками против гриппа составил более 30 % от совокупного населения.

Для обеспечения эпидемиологического благополучия на территории области в предстоящий эпидсезон по заболеваемости гриппом и ОРВИ необходимо привить против гриппа 45 % населения, лиц из групп риска не менее 75 %.

Оптимальным временем проведения прививок против гриппа является сентябрь-ноябрь, чтобы иммунитет после проведенной прививки от гриппа успел сформироваться до начала эпидемического подъема заболеваемости.