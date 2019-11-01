  • 1 ноября 20191.11.2019пятница
  • USD63,7748
    EUR71,1918
  • В Тюмени -4..-6 С 7 м/с ветер западный

"Заминировавший" мост через Тобол селянин заслушал приговор

Происшествия, 13:31 01 ноября 2019

sledcom.ru | Фото: sledcom.ru

Жителю с. Яр, обвиняемому в заведомо ложном сообщении о готовящемся взрыве на мосту через реку Тобол, вынесли приговор, сообщает Тюменский районный суд.

Суд установил, что в мае мужчина, будучи нетрезвым, три раза позвонил в экстренную службу 112 и сообщил оператору о якобы готовящемся взрыве железнодорожного моста через реку Тобол. Сотрудники полиции выехали на место и осмотрели объект. Взрывные устройства и взрывчатые вещества правоохранители не обнаружили.

Мужчина признал вину и раскаялся. Тюменский районный суд назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок два года условно, установив испытательный срок два года.

Приговор вступил в силу.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

# полиция , приговор , Тюменский район

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
14:09 01.11.2019Водитель КамАЗа въехал в жилой дом в Ишиме
13:53 01.11.2019Пять человек пострадали в ДТП в Ялуторовском районе
13:31 01.11.2019"Заминировавший" мост через Тобол селянин заслушал приговор
13:09 01.11.2019Жителя Тюмени обвиняют в убийстве знакомого