"Заминировавший" мост через Тобол селянин заслушал приговор

| Фото: sledcom.ru | Фото: sledcom.ru

Жителю с. Яр, обвиняемому в заведомо ложном сообщении о готовящемся взрыве на мосту через реку Тобол, вынесли приговор, сообщает Тюменский районный суд.

Суд установил, что в мае мужчина, будучи нетрезвым, три раза позвонил в экстренную службу 112 и сообщил оператору о якобы готовящемся взрыве железнодорожного моста через реку Тобол. Сотрудники полиции выехали на место и осмотрели объект. Взрывные устройства и взрывчатые вещества правоохранители не обнаружили.

Мужчина признал вину и раскаялся. Тюменский районный суд назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок два года условно, установив испытательный срок два года.

Приговор вступил в силу.