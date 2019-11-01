  • 1 ноября 20191.11.2019пятница
  • USD63,7748
    EUR71,1918
  • В Тюмени -4..-6 С 7 м/с ветер западный

Александр Почежерцев даст мастер-класс "Графические и художественные возможности простого карандаша"

Общество, 15:10 01 ноября 2019

Тюменское музейно-просветительское объединение | Фото: Тюменское музейно-просветительское объединение

Художник Александр Почежерцев проведет мастер-класс "Графические и художественные возможности простого карандаша" в музейном комплексе им. Словцова 3 ноября в 13 часов, сообщает Тюменское музейно-просветительское объединение.

Участники мастер-класса познакомятся с темами:

- подбор подходящего инструмента и бумаги;

- правильный выбор штриховки;

- передача объема, игры и светотени;

- расстановка акцентов, завершающих целостность и гармоничность рисунка.

Все необходимые материалы и инструменты будут предоставлены.

Мастер-класс проводится в рамках просветительской программы выставочного проекта "75 лет ВМЕСТЕ", организованного Тюменским региональным отделением Союза художников России при поддержке департамента культуры Тюменской области.

Телефоны для справок: +7 (3452) 45-35-90, 45-09-93 доб. 115

Вход свободный (по предварительной записи).

Читайте нас в Яндекс.Новостях

# графика , мастер-класс , художник

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
15:10 01.11.2019Александр Почежерцев даст мастер-класс "Графические и художественные возможности простого карандаша"
14:48 01.11.2019В тюменской исправительной колонии осужденные варили щи
14:26 01.11.2019Более тридцати детей прошли курсы иппотерапии благодаря проекту "Ключ к жизни"
14:15 01.11.2019Инспекторы ГИМС проводят рейды по водоемам