Александр Почежерцев даст мастер-класс "Графические и художественные возможности простого карандаша"

| Фото: Тюменское музейно-просветительское объединение | Фото: Тюменское музейно-просветительское объединение

Художник Александр Почежерцев проведет мастер-класс "Графические и художественные возможности простого карандаша" в музейном комплексе им. Словцова 3 ноября в 13 часов, сообщает Тюменское музейно-просветительское объединение.

Участники мастер-класса познакомятся с темами:

- подбор подходящего инструмента и бумаги;

- правильный выбор штриховки;

- передача объема, игры и светотени;

- расстановка акцентов, завершающих целостность и гармоничность рисунка.

Все необходимые материалы и инструменты будут предоставлены.

Мастер-класс проводится в рамках просветительской программы выставочного проекта "75 лет ВМЕСТЕ", организованного Тюменским региональным отделением Союза художников России при поддержке департамента культуры Тюменской области.

Телефоны для справок: +7 (3452) 45-35-90, 45-09-93 доб. 115

Вход свободный (по предварительной записи).