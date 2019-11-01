Александр Почежерцев даст мастер-класс "Графические и художественные возможности простого карандаша"
Художник Александр Почежерцев проведет мастер-класс "Графические и художественные возможности простого карандаша" в музейном комплексе им. Словцова 3 ноября в 13 часов, сообщает Тюменское музейно-просветительское объединение.
Участники мастер-класса познакомятся с темами:
- подбор подходящего инструмента и бумаги;
- правильный выбор штриховки;
- передача объема, игры и светотени;
- расстановка акцентов, завершающих целостность и гармоничность рисунка.
Все необходимые материалы и инструменты будут предоставлены.
Мастер-класс проводится в рамках просветительской программы выставочного проекта "75 лет ВМЕСТЕ", организованного Тюменским региональным отделением Союза художников России при поддержке департамента культуры Тюменской области.
Телефоны для справок: +7 (3452) 45-35-90, 45-09-93 доб. 115
Вход свободный (по предварительной записи).