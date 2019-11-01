Пять человек пострадали в ДТП в Ялуторовском районе

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Пять человек пострадали в ДТП на автодороге Ялуторовск — Ярково в Ялуторовском районе 31 октября, сообщает Госавтоинспекция по Тюменской области.

Автомобили Chevrolet Niva и Hyundai Solaris столкнулись на 23 км дороги около 16 часов. "По предварительным данным, водители ехали во встречном направлении и не смогли выдержать безопасную скоростью", — сообщили в ведомстве.

В результате ДТП 37-летний водитель машины Chevrolet Niva и его пассажиры — 34-летняя женщина, трехлетний мальчик и 13-летняя девочка госпитализированы в больницу Ялуторовска. 59-летний водитель Hyundai Solaris также госпитализирован с травмой ноги.

ГИБДД призывает водителей выбирать скорость движения в соответствии с погодными и дорожными условиями.