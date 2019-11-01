  • 1 ноября 20191.11.2019пятница
  • USD63,7748
    EUR71,1918
  • В Тюмени -4..-6 С 7 м/с ветер западный

Пять человек пострадали в ДТП в Ялуторовском районе

Происшествия, 13:53 01 ноября 2019

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Пять человек пострадали в ДТП на автодороге Ялуторовск — Ярково в Ялуторовском районе 31 октября, сообщает Госавтоинспекция по Тюменской области.

Автомобили Chevrolet Niva и Hyundai Solaris столкнулись на 23 км дороги около 16 часов. "По предварительным данным, водители ехали во встречном направлении и не смогли выдержать безопасную скоростью", — сообщили в ведомстве.

В результате ДТП 37-летний водитель машины Chevrolet Niva и его пассажиры — 34-летняя женщина, трехлетний мальчик и 13-летняя девочка госпитализированы в больницу Ялуторовска. 59-летний водитель Hyundai Solaris также госпитализирован с травмой ноги.

ГИБДД призывает водителей выбирать скорость движения в соответствии с погодными и дорожными условиями.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

# авария , ДТП , травмы

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
14:09 01.11.2019Водитель КамАЗа въехал в жилой дом в Ишиме
13:53 01.11.2019Пять человек пострадали в ДТП в Ялуторовском районе
13:31 01.11.2019"Заминировавший" мост через Тобол селянин заслушал приговор
13:09 01.11.2019Жителя Тюмени обвиняют в убийстве знакомого