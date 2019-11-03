Более трех тысяч мероприятий посвятили Ночи искусств в России

| Фото: из группы "Тюмень - наш дом" ВКонтакте | Фото: из группы "Тюмень - наш дом" ВКонтакте

3 тысячи 348 событий зарегистрировано на карте событий с отметкой "Ночь искусств" на всероссийском портале Культура.РФ.

Всероссийская акция "Ночь искусств" 3 ноября 2019 года объединит музеи и театры, выставочные и концертные залы, библиотеки и культурные клубы по всей стране. Ежегодная акция "Ночь искусств" пройдет уже в седьмой раз, напоминают организаторы.

Как сообщил заместитель министра культуры РФ Павел Степанов, предполагается, что в 2019 году "Ночь искусств" охватит более 40 млн россиян. В этом году она проходит под знаком Дня народного единства, а ее тема - "Искусство объединяет".

На карте событий портала Культура.РФ отмечено 357 мероприятий, которые пройдут в Тюменской области. Так, 3 ноября Всероссийская акция "Ночь искусств" в Тюменской областной научной библиотеке им. Д. И. Менделеева (ул. Орджоникидзе, 59) начнется в 14 часов. Концертная программа "Без формата" начнется в ДК "Водник" (ул. Судоремонтная, 1а) в 19 часов.

Более 100 мероприятий пройдет на музейных площадках Тюмени, Тобольска и Ялуторовска. В рамках акции в Музейном комплексе им. И.Я. Словцова (ул. Советская, 63) начнется презентация первого регионального VR-контента в 21 час.

Кроме того, в городском театре "Ангажемент" (ул. Олимпийская, 8а) пройдут спектакли, а также в 20 часов будет читка пьесы пьесы Алексея Еньшина "Угонщица".

В 15 часов в ДК "Орфей" (ул. С. Шахлина, 20) гостей приглашают на мастер-классы от руководителей клубных формирований, также на видео-экскурс "Наше творчество" и игровую программу.

Гостей программы "Ночь искусств в школе искусств" в ДШИ "Этюд" (ул. Широтная, 15) в 17 часов будут удивлять театральными играми для детей и их родителей, художественным мастер-классом по мокрому валянию "Браслет на память", мастер-классом "Давай нарисуем мультик!".

Для участников программы в ДК "Поиск" (ул. Александра Пушкина, 10) в 18 часов пройдет театрализованная экскурсия по Дому культуры "Путешествие по Искусствограду". Участников экскурсии будут встречать сказочные персонажи, которые расскажут о разных направлениях в искусстве.

Мастер-классы от руководителей клубных формирований ДК "Водник", танцевальный флешмоб, игровая программа, театрализованное представление с участием юных актеров – все это в программе "Без формата" в ДК "Водник" (ул. Судоремонтная, 1-а) в 19 часов.

В 19 часов ЦКиИ "Современник" (ул. Олимпийская, 9) приглашает на творческую встречу "Музыкальная палитра". Гости послушают классические произведения и споют старые добрые песни о главном. Также участники встречи попробуют разобраться, как и почему менялись музыкальные стили и направления.

Программа продолжится в 21 час онлайн-трансляцией из концертного зала им. П.И. Чайковского Государственного академического хореографического ансамбля "Березка" имени Н.С. Надеждиной.

Большую концертную программу подготовили тюменцам артисты областной столицы в учреждениях культуры: подробности здесь.

Ирина Ромашкина