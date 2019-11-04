Тюменцы могут принять участие в квизе о 90-х годах

Архивное фото Центральной городской библиотеки Архивное фото Центральной городской библиотеки

Интеллектуальные баталии в стилистике прошлого века пройдут в мультицентре Моя территория (Ванцетти, 1) 7 ноября в 18 часов 30 минут. Тюменцы будут набирать баллы за свою смекалку и логику на протяжении нескольких тематических раундов.

Так, участникам нужно будет угадать музыкальные заставки сериалов, персонажей мультфильмов и кино. Команда-победитель получит подарочные сертификаты в батутный центр "Ниндзя парк".

"В октябре мы проводили квиз на осеннюю тематику и количество желающих сыграть в эту игры превысило наши ожидания. В ноябре мы так же решили провести квиз, на этот раз с тематикой "90-е", — поделилась руководитель проектного офиса Ирина Мустыгина.

Тематика девяностых годов будет фигурировать в событиях мультицентра на протяжении всего ноября по четвергам. Так, 14 ноября состоится квартирник, после, будет проведено "лайфхак-шоу по стилю: 90-е в 20-е" о цикличности моды. Финальным событием месяца станет игротека "Назад в прошлое", где участники смогут воспользоваться настольными играми и видеоприставками, которые были популярны в девяностых.

На событие можно зарегистрироваться индивидуально или командой от 3 до 8 человек. Количество мест ограничено, пишет "Мегатюмень".