  • 4 ноября 20194.11.2019понедельник
  • USD64,0316
    EUR71,4785
  • В Тюмени -6..-8 С 4 м/с ветер южный

Тюменцы могут принять участие в квизе о 90-х годах

Общество, 15:04 04 ноября 2019

Архивное фото Центральной городской библиотеки

Интеллектуальные баталии в стилистике прошлого века пройдут в мультицентре Моя территория (Ванцетти, 1) 7 ноября в 18 часов 30 минут. Тюменцы будут набирать баллы за свою смекалку и логику на протяжении нескольких тематических раундов.

Так, участникам нужно будет угадать музыкальные заставки сериалов, персонажей мультфильмов и кино. Команда-победитель получит подарочные сертификаты в батутный центр "Ниндзя парк".

"В октябре мы проводили квиз на осеннюю тематику и количество желающих сыграть в эту игры превысило наши ожидания. В ноябре мы так же решили провести квиз, на этот раз с тематикой "90-е", — поделилась руководитель проектного офиса Ирина Мустыгина.

Тематика девяностых годов будет фигурировать в событиях мультицентра на протяжении всего ноября по четвергам. Так, 14 ноября состоится квартирник, после, будет проведено "лайфхак-шоу по стилю: 90-е в 20-е" о цикличности моды. Финальным событием месяца станет игротека "Назад в прошлое", где участники смогут воспользоваться настольными играми и видеоприставками, которые были популярны в девяностых.

На событие можно зарегистрироваться индивидуально или командой от 3 до 8 человек. Количество мест ограничено, пишет "Мегатюмень".

Читайте нас в Яндекс.Новостях

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
16:31 04.11.2019Тоболяки отметили День народного единства эстафетой дружбы и концертом
16:27 04.11.2019Танцы, песни, ГТО: тюменцы отмечают День народного единства
16:08 04.11.2019Тюменские волонтеры запустили мотивационный проект для детей-сирот и студентов
15:04 04.11.2019Тюменцы могут принять участие в квизе о 90-х годах