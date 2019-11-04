Александр Моор поздравил тюменцев с Днем народного единства
Сплочение народа в борьбе за независимость и свободу нашего государства стало примером беззаветной преданности Родине на все времена.
Об этом заявил глава региона Александр Моор, поздравляя жителей региона с Днем народного единства.
"Сегодня, как и тогда, всех россиян объединяет любовь к Отчизне, ответственность за настоящее и будущее. Мы гордимся нашей богатейшей историей и духовными традициями. Вместе мы строим могучую страну. Каждый своим плодотворным, созидательным трудом вносит посильный вклад в ее благополучие и процветание. Не сомневаюсь, объединившись, мы сможем преодолеть все трудности и вызовы времени, реализовать любые амбициозные проекты, воплотить в жизнь самые смелые мечты", - отметил губернатор.
Александр Моор пожелал тюменцам крепкого здоровья, счастья, новых успехов и добрых дел на благо Тюменской области и всей России.