Александр Моор поздравил тюменцев с Днем народного единства

| Фото: администрация Тюменской области | Фото: администрация Тюменской области

Сплочение народа в борьбе за независимость и свободу нашего государства стало примером беззаветной преданности Родине на все времена.

Об этом заявил глава региона Александр Моор, поздравляя жителей региона с Днем народного единства.

"Сегодня, как и тогда, всех россиян объединяет любовь к Отчизне, ответственность за настоящее и будущее. Мы гордимся нашей богатейшей историей и духовными традициями. Вместе мы строим могучую страну. Каждый своим плодотворным, созидательным трудом вносит посильный вклад в ее благополучие и процветание. Не сомневаюсь, объединившись, мы сможем преодолеть все трудности и вызовы времени, реализовать любые амбициозные проекты, воплотить в жизнь самые смелые мечты", - отметил губернатор.

Александр Моор пожелал тюменцам крепкого здоровья, счастья, новых успехов и добрых дел на благо Тюменской области и всей России.