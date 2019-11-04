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ФК "Тюмень" проиграл в последней встрече года

Спорт, 14:20 04 ноября 2019

пресс-служба ФК "Тюмень" | Фото: пресс-служба ФК "Тюмень"

Поражением завершили футбольный год игроки "Тюмени". В гостевой игре с "Ладой" из Димитровграда сибиряки уступили с минимальным счетом - 0:1, сообщает пресс-служба клуба.

В первом тайме хозяева дважды безрезультатно требовали назначить пенальти в ворота сибиряков. У гостей вполне мог огорчить "Ладу" Данил Карпов, однако 20-летний воспитанник тюменского футбола не смог реализовать выход один на один с вратарем Семеном Морозовым.

После перерыва лучшими на холоде были вратари – Морозов и его тюменский коллега Вячеслав Граб. И все же гол случился. На последней минуте матча лучший бомбардир "Лады" Илья Карпук воспользовался ошибкой сибиряков.

Следующий тур в группе "Урал-Приволжье" состоится в апреле 2020 года.

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# ФК Тюмень , футбол

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