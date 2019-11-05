Выставку к юбилею Александры Пахмутовой открыли в Тюменском институте культуры

| Фото: научная библиотека ТГИК во ВКонтакте | Фото: научная библиотека ТГИК во ВКонтакте

Выставка "Я черпаю силы в самой музыке…", посвященную 90-летию со дня рождения Александры Пахмутовой, открылась в читальном зале научной библиотеки Тюменского государственного института культуры (ул. Республики, 152, Колледж искусств, ауд. 1103), сообщает научная библиотека ТГИК.

На выставке представлены многочисленные нотные сборники песен Александры Пахмутовой, детские хоры. Последние произведения: песня "Русский вальс", ставшая популярной уже в 90-е годы, и хор "Зачарованная даль", написанный в 2014 году. Множество журнальных публикаций дополняют экспозицию.

Судьба Пахмутовой удивительна. Ее звезда как композитора-песенника взошла в советскую эпоху и не померкла сегодня. Она является автором более 400 песен, большинство из которых "ушло в народ". Их пели, поют и будут петь. Песни мелодически яркие, душевные, красивые. Песенный мир Александры Пахмутовой – это мир чести, благородства, высокого духовного и душевного настроя. Перед нами – герои советского времени: строители, моряки, просто девчонки, которые "танцуют на палубе", космонавты, рабочие, комсомольцы.

Вершиной творчества стали "Беловежская пуща", "Нежность", "Надежда", песенные циклы "Таежные звезды" и "Созвездье Гагарина".

Ее классические произведения, известны мало и редко исполняются, хотя Сюита для симфонического оркестра получила прекрасные отзывы.

Выставка будет работать до 17 ноября. Вход свободный.