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Тюменские ученые выиграли в пилотном конкурсе РФФИ

Общество, 17:10 05 ноября 2019

www.sstu.ru

Восемь проектов ученых ТюмГУ в числе 499 победивших были поддержаны РФФИ по итогам конкурса "Экспансия" на поддержку написания обзорных научных статей для публикации в ведущих российских изданиях. Всего была подана 5 тыс. 751 заявка, сообщает управление стратегических коммуникаций ТюмГУ.

Финансовую поддержку получат следующие грантовые проекты.

"Земные и небесные всадники града Березова: к вопросу о роли мифо-эпической традиции в формировании исторического самосознания русского населения азиатской России (XVII – начало XX века)". Руководитель Сергей Туров.

"Конвергенция академического и инклюзивного совершенства: анализ стратегий и практик исследовательских университетов". Руководитель Людмила Волосникова.

"Ограничительные условия в соглашениях между предпринимателями и их работниками по праву зарубежных стран". Руководитель Андрей Чукреев.

"Инфраструктурное производство "отчуждения", "чувства пустоты" и "топофобии" современного горожанина". Руководитель Игорь Чубаров.

"Институт возмещения экологического вреда в российских правовых исследованиях (обзор литературы за 2009–2019 годы)". Руководитель Наталья Данилова.

"Банки в финансировании "зеленой" экономики: обзор современных исследований". Руководитель Ольга Мирошниченко.

"Cмарт сити – благополучие для всех?". Руководитель Егине Карагулян.

"Лучшие города – лучшие работники? Теоретические модели и эмпирические подтверждения". Руководитель Марина Гильтман.

Напомним, подобный конкурс РФФИ провел впервые. Обязательным условием конкурса является публикация итогов исследования по заявленным темам в ведущих научных изданиях Российской Федерации.

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# грант , конкурс , РФФИ , ТюмГУ

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