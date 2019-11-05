Сертификаты от ПАО "Транснефть" вручили преподавателям и студентам Тюменского индустриального университета

| Фото: ПАО «Транснефть» | Фото: ПАО «Транснефть»

Семь преподавателей и 17 студентов Тюменского индустриального университета получили именные сертификаты о назначении выплат социальной направленности от ПАО "Транснефть" на 2019-2020 учебный год, сообщает пресс-служба компании.

Сертификаты о назначении стипендий получили студенты, обучающиеся по специальностям "Нефтегазовое дело", "Электроэнергетика и электротехника", "Химическая технология переработки нефти и газа", "Химическая технология".

ПАО "Транснефть" ежегодно проводит конкурс на присуждение студентам профильных вузов выплат социальной направленности и именных стипендий на основании их достижений в учебе, исследовательской и практической деятельности. Стипендиаты также принимают участие в корпоративной научно-технической конференции молодых специалистов АО "Транснефть-Сибирь".

Церемония вручения сертификатов состоялась в рамках проведения первого тура III (XV) Международной научно-технической конференции молодежи ПАО "Транснефть" и организаций-членов Международной ассоциации транспортировщиков нефти студенческой секции. Сертификаты вручал заместитель генерального директора по управлению персоналом и общим вопросам АО "Транснефть-Сибирь" Ариф Алиев. Мероприятие проходило в аудитории Института транспорта Тюменского индустриального университета, которой присвоено имя В.Н. Чепурского, руководившего АО "Транснефть-Сибирь" с 1994 по 1997 годы.

АО "Транснефть-Сибирь" и Тюменский индустриальный университет связывает многолетнее сотрудничество в области подготовки и переподготовки кадров, поддержки перспективных молодых преподавателей и студентов, обновления материально-технической базы вуза.