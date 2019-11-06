Иностранные студенты опорного вуза встретились на одной сцене

| Фото: пресс-служба ТИУ | Фото: пресс-служба ТИУ

Восемь команд из разных стран приняли участие в фестивале "Здравствуй, ТИУ", сообщает пресс-служба вуза.

На одной сцене встретились молодые люди с разных континентов, обучающиеся в университете. Участники конкурса представляли Китай, Узбекистан, Казахстан, Таджикистан, Кыргызстан, Египет, сборные Латинской Америки и Африки. В первой части программы команды показали визитки, раскрывающие характерные особенности и национальные традиции. Вторая часть – интеллектуальный конкурс на знание культуры других стран. Со сцены звучали народные мелодии и шутки, стихи и рэп на арабском и английском, зажигательные африканские и латиноамериканские танцы. Члены жюри отведали узбекский плов и попробовали китайский чай.

Аспирант ТИУ Александра Рохас из Боливии– одна из участников танцевальной группы, которая на сцене фестиваля показала микс из латиноамериканских танцев: сальса, меренге, бачата.

"Радостно представлять свою культуру и свою страну. Хочется, чтобы такие встречи проходили как можно чаще. До этого я училась в Москве. В Тюмени уже второй год. Жизнь в этих городах очень отличается – другие люди, другой климат. Мне кажется, в Тюмени жить удобнее".

По результатам фестиваля первое место заняла команда Таджикистана, второе досталось студентам из Узбекистана, третье – у команды Египта.

Самой танцевальной командой признана сборная стран Латинской Америки, самой музыкальной — команда Киргизии, самой грациозной – Казахстана. Лучшей рэп-командой стали ребята из Ганы. Звание "Главный ценитель традиций" получил студент из Китая Ли Ан.

Как отметила начальник отдела рекрутинга и сопровождения иностранных обучающихся Оксана Платонова, сегодня в ТИУ обучаются ребята из 42 стран.

"Главная цель фестиваля — знакомство иностранных студентов с вузом и друг с другом. Важно, чтобы период адаптации для них проходил как можно быстрее и проще. Надеемся, что это мероприятие наравне с фестивалем "Поколение без границ", который проходит ежегодно в мае, станет доброй традицией", - подчеркнула Оксана Платонова.

Чтобы иностранные студенты в России чувствовали себя как дома, в ТИУ семь лет назад было создано студенческое общественное объединение "Интерклуб".