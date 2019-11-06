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Заключительный этап Всероссийской студенческой олимпиады пройдет в Тюмени

Общество, 10:54 06 ноября 2019

ТИУ | Фото: ТИУ

Всероссийская студенческая олимпиада по дисциплинам "Транспорт и хранение углеводородного сырья", "Электротехника" и "Управление процессом бурения скважин" пройдет в ТИУ с 13 по 15 ноября, сообщает пресс-служба вуза.

Торжественное открытие олимпиады начнется 13 ноября в 10 часов в актовом зале седьмого корпуса вуза по адресу: ул. Мельникайте, 70. В этот же день для участников пройдет обзорная экскурсия по городу.

Всего в олимпиаде примут участие более 80 студентов из 17 вузов страны, в том числе и иностранные студенты из Российского университета дружбы народов. В каждую команду входит по четыре человека, которые в течение двух дней будут решать теоретические и практические задания.

В заключительный день участников ждет экскурсия на предприятие "Baker Hughes", подстанцию "ПС 500 кВ Тюмень" и АО "ГМС Нефтемаш". Закрытие олимпиады и торжественное награждение победителей состоится 15 ноября в 14 часов в актовом зале седьмого корпуса ТИУ.

Организатор олимпиады - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации совместно с ТИУ.

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# Всероссийская студенческая олимпиада , ТИУ

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