Заключительный этап Всероссийской студенческой олимпиады пройдет в Тюмени

| Фото: ТИУ | Фото: ТИУ

Всероссийская студенческая олимпиада по дисциплинам "Транспорт и хранение углеводородного сырья", "Электротехника" и "Управление процессом бурения скважин" пройдет в ТИУ с 13 по 15 ноября, сообщает пресс-служба вуза.

Торжественное открытие олимпиады начнется 13 ноября в 10 часов в актовом зале седьмого корпуса вуза по адресу: ул. Мельникайте, 70. В этот же день для участников пройдет обзорная экскурсия по городу.

Всего в олимпиаде примут участие более 80 студентов из 17 вузов страны, в том числе и иностранные студенты из Российского университета дружбы народов. В каждую команду входит по четыре человека, которые в течение двух дней будут решать теоретические и практические задания.

В заключительный день участников ждет экскурсия на предприятие "Baker Hughes", подстанцию "ПС 500 кВ Тюмень" и АО "ГМС Нефтемаш". Закрытие олимпиады и торжественное награждение победителей состоится 15 ноября в 14 часов в актовом зале седьмого корпуса ТИУ.

Организатор олимпиады - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации совместно с ТИУ.