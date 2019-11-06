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В Тюмени проходит благотворительный сбор одежды

Общество, 11:27 06 ноября 2019

centr-semya72.ru | Фото: centr-semya72.ru

Одежду, обувь и продукты могут передать тюменцы для нуждающихся. Благотворительный сбор проходит в центре внешкольной работы "Дзержинец".

Волонтеры готовы принять одежду, обувь, продукты питания, постельное белье, бытовую технику.

"Продовольственные товары рекомендуют собирать в герметичной упаковке. Вещи должны быть чистыми, целыми. Развозить будем в дом интернат для пожилых, центры "Мария" и "Семья", организацию многодетных семей "Радость". Планируются сбор, сортировка а потом уже доставка до места", — рассказала главный специалист по работе с волонтерами центра внешкольной работы "Дзержинец" Александра Акулина.

Благотворительный сбор пройдет по 20 ноября в ЦВР "Дзержинец" по адресу: ул. Механическая 31/1. Часы работы: с понедельника по пятницу с 10 до 18 часов.

Инна Пахомова

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# благотворительность , волонтеры , продукты питания

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