Слет юных инспекторов движения прошел в Викулово

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II районный слет юных инспекторов движения "ЮИД-2019" собрал представителей отрядов ЮИД из девяти школ, сообщает Викуловский центр творчества.

Программа слета состояла из двух этапов. На первом команды представили визитную карточку. На втором этапе ребята прошли квест "Правила эти пусть знают все дети". Были подготовлены восемь станций с заданиями по правилам дорожного движения: "Проверка знаний ПДД", "Глазомер", "Задачи по ПДД", "Путь велосипедиста домой", "Кроссворд – Эрудит", "Требования дорожных знаков", "Флешмоб ПДД". Все команды успешно справились с заданиями.

В итоге диплом I степени получила команда "Детская Патрульная Служба" Викуловского Центра творчества, руководитель Ирина Щитова. Диплом II степени – команда "Главная дорога" МАОУ "Викуловская СОШ№1", руководитель Степан Ваганов. Диплом III степени – команда "Дорожный патруль" МАОУ "Викуловская СОШ №1" - отделение Каргалинская школа - детский сад.

Все команды и руководители слета отмечены дипломами и благодарственными письмами за участие во II районном слете отрядов "ЮИД- 2019".