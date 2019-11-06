  • 6 ноября 20196.11.2019среда
  • USD63,2480
    EUR70,4203
  • В Тюмени 2..4 С 6 м/с ветер юго-западный

Слет юных инспекторов движения прошел в Викулово

Общество, 18:25 06 ноября 2019

vikulovo.admtyumen.ru/

II районный слет юных инспекторов движения "ЮИД-2019" собрал представителей отрядов ЮИД из девяти школ, сообщает Викуловский центр творчества.

Программа слета состояла из двух этапов. На первом команды представили визитную карточку. На втором этапе ребята прошли квест "Правила эти пусть знают все дети". Были подготовлены восемь станций с заданиями по правилам дорожного движения: "Проверка знаний ПДД", "Глазомер", "Задачи по ПДД", "Путь велосипедиста домой", "Кроссворд – Эрудит", "Требования дорожных знаков", "Флешмоб ПДД". Все команды успешно справились с заданиями.

vikulovo.admtyumen.ru/ vikulovo.admtyumen.ru/ vikulovo.admtyumen.ru/ vikulovo.admtyumen.ru/ ﻿

В итоге диплом I степени получила команда "Детская Патрульная Служба" Викуловского Центра творчества, руководитель Ирина Щитова. Диплом II степени – команда "Главная дорога" МАОУ "Викуловская СОШ№1", руководитель Степан Ваганов. Диплом III степени – команда "Дорожный патруль" МАОУ "Викуловская СОШ №1" - отделение Каргалинская школа - детский сад.

Все команды и руководители слета отмечены дипломами и благодарственными письмами за участие во II районном слете отрядов "ЮИД- 2019".

Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Викуловский район , ЮИД

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:58 06.11.2019В Ишиме обновляется высокотехнологичное медицинское оборудование
18:36 06.11.2019Условный пожар потушили в винзилинской колонии
18:25 06.11.2019Слет юных инспекторов движения прошел в Викулово
18:14 06.11.2019Тюменский театр танца "Элиос" завоевал две награды на конкурсе в Минске