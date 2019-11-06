Тюменский театр танца "Элиос" завоевал две награды на конкурсе в Минске

| Фото: "Детская школа искусств "Этюд" Тюмень" во ВКонтакте | Фото: "Детская школа искусств "Этюд" Тюмень" во ВКонтакте

Два диплома получил театр танца Элиос" на Международном хореографическом конкурсе "Феерия танца", который проходил в Минске.

Из столицы Беларуси коллектив привез диплом лауреата I степени и диплом победителя видеоконкурса, организованного в рамках фестиваля. Специально для творческого состязания участники театра танца сделали видеорепортаж о том, как они готовятся к "Феерии танца". За это видео тюменкам и присудили первое место.

Как рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" руководитель театра танца "Элиос" Елена Рахмеева, на конкурс съехались около одной тыс. 500 участников из Китая, Эстонии, Украины, России и других стран. На сцену в Минске вышли 10 участниц тюменского ансамбля в возрасте от 14 до 17 лет.

| Фото: "Детская школа искусств "Этюд" Тюмень" во ВКонтакте | Фото: "Детская школа искусств "Этюд" Тюмень" во ВКонтакте

Тюменские танцоры представили два номера народной сценической хореографии. "Мы подали заявку на участие в международном хореографическом конкурсе еще в июне. И начали готовиться к нему. Ранее мы принимали участие в конкурсах такого уровня. В 2012 году театр танца "Элиос" побывал на конкурсе "Солнечные ритмы Болгарии" в Болгарии. Показывали свое мастерство и в Москве, Санкт-Петербурге, привозили оттуда награды", — сообщила Елена Рахмеева.

Театр танца "Элиос" был основан в ноябре 1996 года. Сейчас в нем насчитывается 100 человек. Коллектив базируется в детской школе искусств "Этюд".

Инна Пахомова