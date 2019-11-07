В Тарко-Сале пятьдесят семей переедут из аварийного жилья в новый дом

| Фото: правительство Ямала | Фото: правительство Ямала

52 семьи из Тарко-Сале готовятся отметить Новый год в новых квартирах, сообщает правительство Ямала.

Ключи от квартир в доме в мкр. Комсомольский получат и семь сирот. Сейчас подрядчик приступил к чистовой отделке квартир: облицовке плиткой стен в санузлах и местах общего пользования. Скоро будут стелить линолеум и клеить обои. Уже готова детская площадка во дворе.

Расселение аварийного жилья – одна из приоритетных задач национального проекта "Жилье и городская среда". К 2025 году округ должен расселить 1 млн кв. м аварийного фонда. Ситуация с аварийным жильем в Тарко-Сале непростая: в очереди на улучшение жилищных условий – больше тысячи семей.