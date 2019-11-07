Тюменская делегация работает на российско-казахстанском форуме в Омске

Фото ИА «Тюменская линия» Фото ИА «Тюменская линия»

Продуктивно прошел для делегации Тюменской области первый день XVI форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана в Омске.

Одной из главных тем форума стала цифровая трансформация экономики и социальной сферы России и Казахстана, перспективы реализации совместных проектов в этой области.

Россия и Казахстан реализуют схожие сценарии цифровизации экономики и социальной сферы, отметила директор департамента информатизации Тюменской области Мария Рудзевич, подводя итоги панельной сессии "Россия и Казахстан: цифровая трансформация".

"В результате дискуссий и обмена накопленным опытом на этой международной площадке мы увидели реально работающие практики внедрения цифровых технологий. Схожесть российского и казахстанского стратегических подходов к цифровой трансформации, безусловно, способствуют дальнейшему развитию экономического сотрудничества между нашими странами, в том числе и на межрегиональном уровне", - подчеркнула Мария Рудзевич.

На заседании Российско-Казахстанского делового совета "Современные аспекты экономической кооперации" выступил почетный консул Республики Казахстан в Тюмени Владислав Квасов. Он предложил экономическому сообществу стран задуматься о перспективах развития кооперации не только в промышленности и сельском хозяйстве, но и в социально-политических технологиях. В современном цифровом мире особая роль в этих процессах принадлежит молодежи, подчеркнул почетный консул.

Владислав Квасов предложил провести под патронажем президентов России и Казахстана конкурс "Будущее устройство мира с учетом цифровых изменений" для молодых философов, социологов, ученых других отраслей знания.

"Может быть, стоит сделать этот конкурс открытым для молодых ученых из всех стран мира", - сказал почетный консул Республики Казахстан в Тюмени.

Отметим, что 7 ноября в работе XVI форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана примут участие президент Российской Федерации Владимир Путин и президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев.

Евгений Бабенко