Тюменская делегация работает на российско-казахстанском форуме в Омске
Продуктивно прошел для делегации Тюменской области первый день XVI форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана в Омске.
Одной из главных тем форума стала цифровая трансформация экономики и социальной сферы России и Казахстана, перспективы реализации совместных проектов в этой области.
Россия и Казахстан реализуют схожие сценарии цифровизации экономики и социальной сферы, отметила директор департамента информатизации Тюменской области Мария Рудзевич, подводя итоги панельной сессии "Россия и Казахстан: цифровая трансформация".
"В результате дискуссий и обмена накопленным опытом на этой международной площадке мы увидели реально работающие практики внедрения цифровых технологий. Схожесть российского и казахстанского стратегических подходов к цифровой трансформации, безусловно, способствуют дальнейшему развитию экономического сотрудничества между нашими странами, в том числе и на межрегиональном уровне", - подчеркнула Мария Рудзевич.
На заседании Российско-Казахстанского делового совета "Современные аспекты экономической кооперации" выступил почетный консул Республики Казахстан в Тюмени Владислав Квасов. Он предложил экономическому сообществу стран задуматься о перспективах развития кооперации не только в промышленности и сельском хозяйстве, но и в социально-политических технологиях. В современном цифровом мире особая роль в этих процессах принадлежит молодежи, подчеркнул почетный консул.
Владислав Квасов предложил провести под патронажем президентов России и Казахстана конкурс "Будущее устройство мира с учетом цифровых изменений" для молодых философов, социологов, ученых других отраслей знания.
"Может быть, стоит сделать этот конкурс открытым для молодых ученых из всех стран мира", - сказал почетный консул Республики Казахстан в Тюмени.
Отметим, что 7 ноября в работе XVI форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана примут участие президент Российской Федерации Владимир Путин и президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев.
Евгений Бабенко