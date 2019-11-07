Светодиодные экраны города предскажут тюменцам профессии

| Фото: пресс-служба мультицентра «Моя территория» | Фото: пресс-служба мультицентра «Моя территория»

С трех светодиодных экранов "Цифровая гадалка" предскажет тюменцам профессии. Жители областной столицы могут узнать свое предназначение на объектах, установленных на пересечении Мориса Тореза и Герцена, Республики и Мельникайте, на здании ТРЦ "Кристалл", сообщает пресс-служба мультицентра "Моя территория".

На светодиодных щитах в течение 10 секунд в ускоренном режиме появляются профессии. Тот, кто успеет сделать снимок, узнает свое потенциальное призвание.

А 9 ноября участники акции проверят предсказание на подлинность: всех желающих ждут в Галерее застройщиков (Республики, 85) на профориентационном проекте для молодежи "ПрофЛаборатория".

С 11 часов до 16 часов 30 минут абитуриенты, студенты и молодые специалисты смогут выбрать для себя топ-профессии, составить работающее резюме, а также познакомиться с представителями регионального рынка труда в формате быстрых встреч. Проект нацелен на развитие у молодежи надпрофессиональных компетенций.

В течение дня участников ожидает лайфхак-шоу от HR-специалистов, профориентационная игра, быстрые встречи с работодателями, лекция от генерального директора тренингового агентства "Дизайн карьеры", эксперта в области HR, психолога и профконсультанта Лейлы Марадзе (Москва) о том, как работает дизайн карьеры.

"Четверть выпускников вузов и ссузов не могут найти работу в первые годы после выпуска. Также по результатам исследования издания The Village 18 процентов россиян недовольны своей работой. Мы хотим направить участников проекта на поиск действительно подходящей работы. У молодежи появится возможность узнать, какая профессия соответствует ее навыкам и способностям. Возможно, кто-то откроет новые границы своих возможностей или, наоборот, убедится в верном направлении поиска. В любом случае молодые люди недовольные своей работой или ее отсутствием узнают, как это изменить", — делится руководитель мультицентра "Моя территория" Мария Федоренко.

Принять участие в акции с предсказаниями на экранах можно до 8 ноября.