Фестиваль Soma стартовал в Тюмени

| Фото: организаторов фестиваля | Фото: организаторов фестиваля

Перформансом-инсталляцией в исполнении танцевальных театров Тюмени открылся в молодежном театральном центре "Космос" Международный фестиваль хореографических спектаклей Soma, который собрал коллективы из 11 российских городов. Событие организовано тюменской "Мастерской современного танца".

"В Тюмени много амбициозных творческих ребят, которым часто негде показать себя. Фестиваль предоставляет им возможность выйти из маленького танцевального зала к зрителям и в целом дает импульс к развитию танцевальных театров города, региона, области, в том числе представляющих направление "Contemporary dance" (свободный танец). Участники познакомятся и увидят, как танцуют в Кирове, Новосибирске, Перми, Уфе, Сургуте и других городах. Фестиваль способствует и развитию молодежной инициативы, у нас в волонтерах - студенты института культуры, театральных сообществ", - рассказала директор фестиваля Soma Александра Балецкая.

25 разножанровых хореографических спектаклей основной и гостевой программы увидят зрители фестиваля в молодежном театральном центре "Космос" с 7 по 10 ноября. Вход свободный, расписание показов здесь. В числе постановок - номинант на премию "Золотая маска", спектакль "Лилит" кировского проекта "Солянка". Восемь спектаклей зрители увидят впервые, в числе премьер - коллаборация международного эксперта Эстефании Донди (Коста-Рика) и Елизаветы Тарабановой (Санкт-Петербург), подготовленная специально к фестивалю.

"Наши страны очень разные - холодная Россия и жаркая Коста-Рика. Но чувствуем мы одинаково, и наш со Стефи спектакль посвящен именно этому, мы исследуем то, что нас сближает, - рассказала Елизавета Тарабанова. - Я довольно много езжу по России и могу уверенно сказать, что на тюменский фестиваль зрителю прийти стоит: это событие не местечкового масштаба. На фестиваль приглашают актуальных участников - молодых, талантливых, развивающихся, интересных ребят".

Программу дополнят открытое обсуждение спектаклей, мастер-классы Ольги Поны, Елизаветы Тарабановой, Александра Гурвича, Эстефании Донди, а также танцевальный баттл, который начнется в "Космосе" 9 ноября в 21 час.

"В нем принимают участие все желающие танцовщики, регистрация уже проводится. Планируется около 20 участников, из них будут отобраны 12 человек, которые смогут показать, кто из них лучший. Это офф- программа, где можно кричать, тусоваться", - рассказала Александра Балецкая.

Закрытие и награждение участников фестиваля Soma пройдет 10 ноября в 20 часов.