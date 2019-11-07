Восемьдесят шесть проектов представили молодые ученые в финале конкурса "УМНИК"

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

122 заявки поступило на отборочный этап конкурса молодежных инновационных проектов "УМНИК" от студентов, аспирантов и молодых ученых Тюмени. 86 из них прошли в финал, наибольшее число работ представлено в направлении "Новые приборы. Интеллектуальные производственные технологии". Перспективы коммерциализации проектов оценивали эксперты в тюменском технопарке 7 ноября. Главный приз конкурса — грант в 500 тыс. рублей.

"Эксперты выбраны неслучайно, - рассказала менеджер проектов бизнес-инкубатора тюменского технопарка Анастасия Матросова. - Это представители тюменского бизнес-сообщества и органов государственной власти. Им предстоит оценить не только перспективы коммерциализации проектов, но и уровень погружения участников в свою работу. У ребят есть возможность напрямую получить обратную связь с бизнесом и узнать, насколько их проект реализуем".

Имена победителей финала конкурса станут известны к концу 2019 года. Решение, какие проекты молодых тюменцев получат материальную поддержку, примет Фонд содействия инновациям.

Напомним, что программа "УМНИК" реализуется в Тюменской области с 2010 года. За это время победителями стали 335 человек, финансирование составило более 140 млн рублей. Часть победителей стала резидентами тюменского технопарка. Так, в 2015 году проект Владислава Агая, связанный с установкой для изучения газовых скважин, доведен до экспериментального стенда и готов к испытаниям.

"Речь идет в первую очередь об инновационном предпринимательстве, об его интеллектуальной части, которая потенциально может быть коммерциализирована. Именно поэтому проходящее сегодня мероприятие ориентировано на молодых людей, наших студентов и аспирантов. Развитие их идей имеет шанс перейти в прикладную плоскость", - отметил директор департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области Леонид Остроумов.

Николай Ступников