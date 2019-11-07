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В Нижнетавдинском районе прошли учения по ликвидации аварии на газопроводе

Общество, 15:41 07 ноября 2019

МЧС России по Тюменской области | Фото: МЧС России по Тюменской области

Учения по ликвидации аварии на газопроводе прошли в Нижнетавдинском районе, сообщает МЧС России по Тюменской области.

В тактико-стратегических учениях по устранению повреждения на участке газопровода высокого давления приняли участие бойцы 19-го отряда ФПС и сотрудники предприятия "Газпром газораспределение Север". По замыслу учений, произошла утечка газа, о повреждении газопровода и месте повреждения сообщили в диспетчерскую АСС.

Первыми на место аварии прибыла бригада - разведки, которая определила характер и масштабы разгерметизации газопровода, также расставила предупредительные знаки. После отключения поврежденного участка от подачи газа на место выехала ремонтная группа и сотрудники МЧС для ликвидации пожара в случае возгорания газа. Экскаватор разрыл путь к трубопроводу с утечкой газа, сварщики устранили неполадку.

По итогам учений было отмечено, что все участники справились с поставленными задачами хорошо. Все цели были выполнены, хотя были отмечены недостатки, которые нужно учесть при реагировании в реальной ситуации.

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# ликвидация , Нижнетавдинский район , учения

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