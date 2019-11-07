На агровыставке в Тюмени презентуют беспилотный трактор и генератор Тесла

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Модель беспилотного трактора, генератор Тесла, робот-дояр и другие инновации ждут гостей региональной агропромышленной выставки, которая пройдет в Тюмени 8-9 ноября.

Как рассказали в департаменте агропромышленного комплекса Тюменской области, в беспилотном тракторе от АО "НПО автоматики" нет кабины, руля и педалей. Во время движения машина автономна и способна определять собственную локацию на местности за счет установки нескольких систем разработки НПО автоматики. Трактор работает в связке с системой коррекции спутникового сигнала, которая обеспечивает точность до 10 см. Система управления универсальна и с определенными доработками ее можно установить практически на любой комбайн или трактор, тем самым сделав его беспилотным и эффективным.

Кроме того, гостям выставки представят модель оборудования "Робот-пушер OptiDuo", покажут презентационные видеоролики "Робот-дояр" и "Система автоматического кормления “Optimat”". На примере ООО "АФ “Колос”" будет демонстрироваться ролик об анализаторе здоровья коров "Herd Navigator".

Агрофирма "КРиММ" представит макет завода по переработке картофеля и продукцию в ассортименте, которую можно будет продегустировать.

Также на выставке презентуют передовые разработки тюменских ученых в сфере АПК. Например, ГАУ Северного Зауралья представит проекты в области генетики и точного земледелия, результаты использования сельскохозяйственного беспилотника с комплексом ГЕОСКАН, а студенты презентуют свой генератор "Тесла".

В рамках мероприятия пройдут мастер-классы по определению качества молока и молочной продукции и определению белка в молоке; интерактивная викторина в формате телевизионного проекта "Где логика?" на тему "Агропромышленный комплекс Тюменской области". Будет работать фотозона.