Проект по развитию транспортной инфраструктуры устроил жителей "Тюменской слободы"

фото "Тюменская линия" фото "Тюменская линия"

Комплексное развитие юго-западной части Тюмени, в том числе строительство развязок в районе Московского и Червишевского тракта обсудили 6 ноября в Главном управлении строительства Тюменской области. В рабочей встрече с инициативной группой "Тюменская слобода" участвовали заместитель губернатора Сергей Шустов, сотрудники ГУС и областного департамента недропользования, глава Тюмени Руслан Кухарук и представители городских департаментов.

От "Тюменской слободы" на встрече присутствовали Максим Соколов, Антон Пермяков, Михаил Гончаров и Дмитрий Меркушев. Представители микрорайона узнали, какие варианты организации улично-дорожной сети были рассмотрены и на основе каких данных моделировалась транспортная ситуация в этой части города. По словам заместителя начальника ГУС Андрея Чистякова, наиболее оптимальным является проект, разрабатываемый в рамках генплана. В нем учитывается перспективное заселение района и его развитие до 2040 года. Рабочая группа из жителей Комарова, созданная ранее при ГУС, выдвинула ряд своих идей, однако все разнообразие предложений сводилось к тому, чтобы не строить развязку в планируемом месте и не полным клеверным листом, а различными другими техническими решениями, которые имеют наименьшую пропускную способность. Моделирование предлагаемых ситуаций показало, что предложенные жителями Комарово варианты малоэффективны.

Представитель микрорайона "Тюменская слобода" Антон Пермяков согласен с доводами экспертов. "Я считаю, что генеральный план максимально учитывает все нюансы, связанные с транспортными потоками. Это некая золотая середина, во всяком случае, на данный момент. Особенно с учетом того, что генплан составлен с перспективой развития транспортных потоков до 2040 года. Мы же должны смотреть не из текущей ситуации, а что будет завтра, то есть через десять-двадцать лет. Сегодня мы подробно ознакомились и с планами региона по дорожному строительству в этом районе, и с альтернативными вариантами, которые были предложены жителями. Последние, с точки зрения перспектив, дают менее полезный эффект", - считает Антон Пермяков.

Сергей Шустов напомнил, что этой осенью в районе Червишевского тракта удалось уменьшить транспортные пробки, но это временные меры. Вопрос нужно решать комплексно. "В октябре мы сделали правый поворот с Червишевского тракта в Комарово. Думаю, в этом есть небольшой плюс для жителей Комарова и Тюменской слободы. Вечером жители могут без пробок возвращаться домой на машине. Утром стало попроще с левым поворотом выезжать из Комарово на Червишевский тракт", - рассказал он.

В планах на следующий год обустройство второго правоповоротного съезда при движении из города с Червишевского тракта в сторону Комарова на улицу Уездную, на выполнение этих работ требуется разрешение "Уралуправтодора". Также на 2020 год запланированы продление улицы Уездной до Московского тракта и работы по соединению улицы Фармана Салманова с улицей Федюнинского. По строительству развязки на Московском тракте у "Тюмень Арена" возражений не поступало ни от одной инициативной группы, поэтому проектирование объекта удалось завершить. Работы там начнутся после формирования участков и получения разрешения на строительство.

По строительству развязки в районе Комарово с жителями поселка пока не найдено компромиссных решений. Как отмечалось выше, предложенные ими варианты мало эффективны, к тому же могут повлечь серьезные дополнительные затраты, так как предполагают снос ряда жилых домов и зеленых насаждений. Свое несогласие с существующем планом строительства некоторые аргументируют возможным серьезным ухудшением экологии в данном районе. Исходя из этих соображений, комаровцы провели общественную экологическую экспертизу. Ее рассмотрением сейчас занимается областной департамент недропользования. Начальник управления экологии департамента Ольга Петрова сообщила присутствующим, что данное заключение будет рассмотрено внештатными экспертами, то есть специально нанятыми специалистами и после того, как будет утверждено, оно получит юридическую силу и им можно будет руководствоваться в работе. "Государственная экологическая экспертиза проводится только в части воздействия на особо охраняемые территории. В общественной экспертизе очень много замечаний не в части объекта государственной экологической экспертизы. Такие замечания не будут рассматриваться и утверждаться", - отметила представитель департамента. Рассмотрение и утверждение экологической экспертизы завершится ориентировочно к 25 ноября.

Сергей Шустов сообщил, что после того, как будет готово заключение по экологической экспертизе, обсуждение строительства дорожной развязки в данном районе возобновится.

Помимо строительства дорог, представителей "Тюменской слободы" волновали вопросы создания комфортной и безопасной среды для проживания. Перспективы озеленения территорий, развития системы велодорожек как части улично-дорожной сети и в целом транспортной инфраструктуры внутри микрорайонов они обсудили с главой города Русланом Кухаруком.

Основным в этой части встречи стало обсуждение работу по созданию парка. Как пояснил Руслан Кухарук, лесной массив, находящийся в районе "Тюменской слободы", недавно переведен в муниципальную собственность и имеет статус "Городские леса". Если данный участок облагородить, то он может стать отличной зоной отдыха для жителей микрорайона и новой точкой притяжения для всех горожан. После того, как специалисты оценят возможности использования участка с учетом ограничений природоохранного законодательства, администрация проведет общественные обсуждения будущего формата озелененной территории. Эта работа начнется в 2020 году. Сергей Шустов предложил по будущему парку сделать дорожную карту. "Нужно посмотреть документы территориального планирования, привести их в соответствие, подкорректировать и понять, что мы можем на этой территории сделать. В дорожной карте пропишем мероприятия и согласно ей будем двигаться. Этот район необходимо обеспечить хорошим парком", - подчеркнул Сергей Шустов.

Замгубернатора, глава города и общественники также сошлись во мнении, что доступность парка должны быть учтена при планировании велодорожек, тротуаров и подъездных путей. Также важно заложить пути, которые будут вести к социально значимым объектам: детсадам, школе, поликлинике, МФЦ и так далее.

"Первая встреча в ГУС у нас прошла в середине октября. Основными тогда стали вопросы транспортной инфраструктуры – развязка возле Subaru центра на Московском тракте, дополнительный съезд с Червишевского тракта на улицу Уездную, возможный выезд с улицы Фармана Салманова на объездную дорогу. Сегодня вопросы носили более точечный характер и, помимо прочего, касались озеленения территории, парка, тротуаров, дорожной безопасности. На мой взгляд, это встреча нам помогла понять, где и как мы можем сработаться: мы как инициативная группа, муниципалитет в лице администрации города и субъект Российской Федерации. Для меня, допустим, самое приятное то, что мы договорись по парку, у нас будет дорожная карта, а значит мы совместно и комплексно сможем дальше решать вопросы своей территории и города в целом", - подводя итоги встречи, сказал Антон Пермяков.

Итоги встреч с представителями региональной и муниципальной власти общественники регулярно публикуют в социальных сетях, поэтому у жителей микрорайона есть возможность следить за развитием событий. "Многие тюменцы высказывают свое мнение, порой возникают жаркие споры, потому что у всех своя идея и видение, которую каждый старается донести до всех, - отмечает Антон - Оценки информации и нашей деятельности бывают разные. Отрицательные отзывы и мнения указывают на то, в чем нужно "расти", положительные показывают, что мы молодцы и надо трудиться дальше".

Тихонова Татьяна