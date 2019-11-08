Тюменцев предупредили о перекрытии движения на улице Декабристов в Тюмени

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Движение автотранспорта на участке дороги на ул. Декабристов — от ул. Федерации до Кремлевской — перекроют в Тюмени с 11 по 20 ноября. В этом районе будут проводиться строительно-монтажные работы, сообщает пресс-служба "Тюмень Водоканала".

Реконструкция сетей водоснабжения на ул. Кремлевской проводится в рамках реализации инвестиционной программы на 2017-2025 годы.

"Методом горизонтально-направленного бурения проложен полиэтиленовый трубопровод диаметром 800 миллиметров протяженностью 365 метров. На следующей неделе установят монолитную бетонную камеру и произведут врезку построенного трубопровода в существующую сеть", — рассказали в пресс-службе компании.

Водовод выполнен из современных материалов, срок службы которых составляет 50 лет. Как отмечают в ООО "Тюмень Водоканал", кроме того, будут установлены датчики давления, приборы учета с возможностью передачи данных, это нацелено на оптимизацию работы системы транспорта воды.