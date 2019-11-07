Тюменские школьники играют в депутатов

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В тюменских школах с 6 по 15 ноября проходит деловая игра "Я – будущий депутат Тюменской городской думы". В этом году в конкурсе участвуют 22 команды старшеклассников. В каждой по 6 человек.

Первыми свои знания об избирательном праве и депутатской деятельности продемонстрировали ученики школ №40, 37 и 45 Центрального административного округа. В состав жюри вошли председатель Избирательной комиссии города Тюмени Татьяна Гиблер, заместитель председателя областного Избиркома Светлана Кашкарова, депутаты городской думы Николай Моисеев, Александр Чепик и Евгений Бакро.

Игра направлена на повышение электоральной и правовой грамотности школьников, формирует интерес к выборам, активную гражданскую позицию и является частью просветительской работы, которую ведут избиркомы в межвыборные периоды. Школьники соревнуются в таких номинациях, как "Визитка", "Капитанский", "Лучший агитационный материал", "Пресс-конференция" и "Знатоки избирательного права". В своих выступлениях они показывают, как понимают роль депутата в жизни города и обозначают аспекты, на которых, на их взгляд, стоит заострить внимание действующим народным избранникам, и как они сами бы решили обозначенные в своих выступлениях вопросы.

Член жюри Евгений Бакро отметил, что год назад впервые был избран в городскую думу и на сегодня является одним из самых молодых депутатов в седьмом созыве. Поднимаемые школьниками темы, их стремление участвовать в городской жизни, стать лидерами ему близко и понятно.

"Я думаю, мне удастся дать дельные советы школьникам, которые решат связать свою жизнь с общественной деятельностью. На самом деле, полезно участвовать в таких проектах, как наша деловая игра. Эти школьники уже сегодня могут с помощью гаджетов и соцсетей формировать вокруг себя какое-то мнение, являются трендсеттерами, влияющими на умы своих одноклассников и горожан", - отметил депутат. Среди качеств, которыми должен обладать будущий политик, Евгений Бакро выделил стремление к лидерству, умение выступать, быть уверенным в своих силах и убедительным перед любой аудиторией.

Капитан команды школы № 40 Кристина Васильева учится в одиннадцатом классе, после окончания школы планирует получить юридическое образование и всерьез собирается стать депутатом. "Готовясь к конкурсу, мы в течение двух месяцев прорабатывали все вопросы, связанные с нашей территорией, изучали проблемы, думали, каким может быть их решение и насколько они актуальны для города. Для участия в конкурсе ознакомились с избирательными правами, ситуацией в городе. Считаю что такой опыт полезен всем нам", - поделилась мнением девушка.

Татьяна Тихонова