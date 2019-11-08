Сколько россиян ведут здоровый образ жизни, рассказали эксперты Росстата

| Фото: пресс-службы администрации г. Ишима | Фото: пресс-службы администрации г. Ишима

12 процентов россиян вели здоровый образ жизни в 2019 году – это каждый восьмой. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные Росстата.

В исследовании приняли участие более 131 тыс. человек, из них 56 % женщин и 44 % мужчин. Респондентам задавали вопросы о курении, употреблении овощей и фруктов, ежедневных физических нагрузках, потреблении соли и алкоголя.

Лидерами по количеству россиян, придерживающихся ЗОЖ, стали Ингушетия, Крым, Адыгея, Чувашия и Воронежская область. В конец списка вошли Чукотский автономный округ, Тува, Ненецкий автономный округ, Хабаровский и Забайкальский край.

Эксперты Росстата впервые дали статистику о доле граждан, ведущих здоровый образ жизни. Мониторинг состояния здоровья россиян проходит в рамках нацпроекта "Демография", который предусматривает увеличение продолжительности жизни населения и количества россиян со здоровыми привычками. На его выполнение выделено более трех триллионов рублей.

Напомним, методика по определению ЗОЖ по Росстату включает в себя пять официальных условий. Это отсутствие курения, ежедневное потребление не менее 400 г овощей и фруктов, физическая активность не менее 150 минут умеренной или 75 минут интенсивной в неделю, употребление не более 5 г соли в сутки и употребление алкоголя не более 168 г чистого спирта в неделю для мужчин и 84 – для женщин.