Жители Тюменской области и округов стали брать больше потребительских и автокредитов

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Более 414 млрд рублей в кредит получили жители Тюменской области с учетом Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов за девять месяцев 2019 года.

По сравнению с аналогичным периодом 2018 года объемы выданных кредитов возросли на 17%. Заемщики стали меньше брать ипотечных жилищных кредитов, больше – потребительских и автокредитов, сообщает Уральское Главное управление Банка России.

Совокупная задолженность жителей региона по всем видам кредитов увеличилась в годовом выражении на 16% и достигла на 1 октября 2019 года 800 млрд рублей, из них 406 млрд рублей – ипотечные жилищные кредиты.

За 2018 год объем просроченной задолженности по кредитам населению в Тюменской области сократился на 17%, доля в общей сумме выданных кредитов снизилась до 3,2%.

Основной объем выданных ипотечных кредитов – почти 218 млрд рублей (54%) приходится на жителей Югры, 107 млрд рублей (26%) – юга области и 81 млрд рублей (20%) - Ямала. Средневзвешенная процентная ставка по ипотечным кредитам в рублях снизилась с апреля текущего года на один процентный пункт и составила 9,6% годовых. Средний размер ипотечного кредита в регионе – 2,4 млн рублей, средний срок выдачи – 18,9 лет.

Напомним, с 1 октября 2019 года банки и МФО обязаны рассчитывать показатель долговой нагрузки (ПДН) заемщиков при принятии решения о предоставлении гражданам кредита от 10 тыс. рублей. Если ПДН заемщика превышает 50%, банк должен присвоить такому кредиту более высокий коэффициент риска и сформировать дополнительный запас капитала под такого клиента. Регулятор ожидает, что введение показателя долговой нагрузки будет стимулировать кредиторов и заемщиков подходить к кредитованию более взвешенно, что поможет замедлить темпы роста необеспеченного потребительского кредитования.