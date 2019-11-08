На фестивале "Счастливые лапы" выступят музыканты и поэты

| Фото: фестиваль доброты «Счастливые лапы» во ВКонтакте | Фото: фестиваль доброты «Счастливые лапы» во ВКонтакте

Поэты и музыканты, работающие в разных жанрах, выступят на благотворительном фестивале "Счастливые лапы", который пройдет в тюменском молодежном пространстве "Город молодых" (ул. Механическая 31/1) 9 ноября с 16 до 21 часов.

Поэт Василий Малов представит прозу и два юмористических рассказа. Уроженец Ишима Анатолий Глебов познакомит собравшихся на фестивале со своими стихами. Музыкант Михаил Пуценко исполнит авторский материал. Перед зрителями также предстанет рэп-поэт Александр Хиль. Коллектив "Funky tubes" будет задавать веселую атмосферу праздника — группа играет хиты и мировые шлягеры.

Кроме того, на фестивале "Счастливые лапы" тюменцы смогут посетить мастер-классы. Например, по вязанию мастерской Татьяны Бахитовой "Танины коты". Участники свяжут брелок-лапку или подставку под кружку в виде лапки. Материалы предоставляются, каждый участник заберет с собой свое изделие.

В программу включены и лекции. Ветеринарный врач дерматолог-эндокринолог Юлия Бородина расскажет гостям о мифах о стерилизации животных, а также о том, что общего между аллергией и паразитами. Ее выступление начнется в 16 часов 10 минут.

В "Городе молодых" разместят фотографии кошек и собак из приюта "Лучший друг". Тюменцы смогут присмотреться к четвероногим постояльцам и выбрать себе питомца.

На фестивале будет проходить сбор корма для приюта "Лучший друг", в котором содержится 130 собак и 30 кошек. Со списком необходимого можно ознакомиться здесь.

Вход на фестиваль бесплатный.