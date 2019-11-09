Тюменским полицейским в преддверии профессионального праздника вручили благодарности и ведомственные награды

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Праздничный концерт накануне Дня сотрудника органов внутренних дел России прошел во Дворце культуры "Нефтяник".

Руководители областного полицейского главка, Тюменской области и регионального центра поздравили сотрудников и ветеранов УМВД России по Тюменской области и отметили, что в рядах сотрудников органов внутренних дел региона трудятся высококлассные специалисты, профессионалы своего дела. Они решительны и самоотверженны, способны раскрывать преступления любой сложности. Во многом это заслуга ветеранов, чьи знания, опыт, профессионализм служат основой вовлечения в профессию молодых специалистов.

Главный федеральный инспектор по Тюменской области Дмитрий Кузьменко по поручению полпреда президента в УФО Николая Цуканова поздравил сотрудников и ветеранов с профессиональным праздником. Он подчеркнул, что работники ОВД во все времена стояли и стоят на защите прав и свобод граждан, давая им возможность спокойно жить и работать.

Временно исполняющий обязанности начальника УМВД России по Тюменской области полковник полиции Валерий Суворов в поздравительном слове подчеркнул, что служба в органах внутренних дел никогда не считалась легкой и спокойной. Каждый, кто вступает в ряды правоохранителей, понимает ответственность и сложность решаемых задач. От искреннего отношения каждого к порученному делу зависят благополучие и судьбы людей, общества и государства в целом.

За достигнутые успехи в оперативно-служебной деятельности, высокий профессионализм, проявленный при обеспечении правопорядка и общественной безопасности медаль МВД России И.Д. Путилина получил майор полиции, начальник отделения по борьбе бандитизмом, незаконным оборотом оружия, торговлей людьми и их похищениями Управления уголовного розыска УМВД России по Тюменской области Андрей Мельников. Медаль МВД России "За доблесть в службе" вручили майору внутренней службы, инспектору по особым поручениям отдела кадров Управления по работе с личным составом УМВД России по Тюменской области Светлане Каримовой. Медалью МВД России "За боевое содружество" наградили подполковника полиции, заместителя начальника отдела оперативно-разыскной работы оперативно-разыскной части собственной безопасности УМВД России по Тюменской области, инспектора по особым поручениям отдела кадров Управления по работе с личным составом регионального главка Дмитрия Смирнова.

Во время торжества ветеранов и действующих сотрудников ОВД, которые внесли значительный вклад в поддержание законности и правопорядка поощрили благодарностями и грамотами полпредства, правительства региона, областной и городской дум. Александр Моор наградил генерал-майора полиции Юрия Алтынова почетной грамотой губернатора за заслуги в укреплении правопорядка, достижении высоких личных показателей в служебной деятельности, совершенствование профессионального мастерства, разработку и внедрение новых методов работы, повышающих эффективность деятельности органов внутренних дел.

Председатель общественного совета при УМВД России по Тюменской области Александр Петрушин отметил, что среди 28 видов государственных услуг, которые сотрудники ОВД оказывают жителям страны, есть одна, которую можно было бы назвать государственной обязанностью. Это работа по восстановлению справедливости в отношении граждан, пострадавших по политическим мотивам в 1930-1950 годы.

"Известно, что основными территориями ссылки и спецпоселений были Югра и Ямал, но всю эту огромную работу ведет Тюмень, так как архивная база, 250 тысяч единиц, хранится здесь. От этой работы, требующей хорошего знания законов, истории, наличия терпения и чуткости, также зависит официальный градус доверия людей к органам внутренних дел", - сообщил Александр Петрушин.

Теплые слова прозвучали в адрес членов семей сотрудников, погибших при исполнении служебного долга. Вручив вдовам, родителям и детям ушедших коллег цветы, полицейские почтили память героев минутой молчания.

Дарья Казакова