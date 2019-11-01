Ученые предлагают создать модуль для занятий спортом на МКС

| Фото: www.roscosmos.ru | Фото: www.roscosmos.ru

Специальный модуль для занятий спортом и проведения медицинских экспериментов может появиться на Международной космической станции, пишет РИА Новости.

В настоящее время все спортивные тренажеры российского сегмента МКС расположены в модуле "Звезда", в котором также находятся каюты для сна, туалет, центральный пост управления и обеденный стол.

По словам заместителя главного конструктора института медико-биологических проблем РАН Евгении Ярмановой, было бы правильным вернуться к идее создания второго модуля НЭМ. Особенно в свете возможного отделения части модулей российского сегмента для образования Российской орбитальной станции. Тогда в этом модуле можно было бы расположить беговую дорожку и стойки для медицинской аппаратуры.

Ранее сообщалось о планах "Роскосмоса" в случае завершения эксплуатации МКС в 2024 году отделить от нее три самых новых модуля и создать на их основе Российскую национальную орбитальную станцию. В дальнейшем предлагалось расширить эту станцию еще двумя модулями – Шлюзовым и Трансформируемым.