Свердловская и Челябинская области вошли в число регионов, где чаще всего покупают иномарки

| Фото: www.autostat.ru | Фото: www.autostat.ru

Свердловская и Челябинская области вошли в десятку регионов, где чаще всего покупают иномарки. Лидерами стали Москва и Московская область, пишет РИА Новости.

С января по сентябрь 2019 года жители Москвы купили 151 тыс. новых легковых автомобилей иностранных марок. Затем следуют Московская область (91,5) и Санкт-Петербург (67,4).

В рейтинг регионов вошли также Краснодарский край (35,4), Республика Татарстан (34,7), Свердловская область(26,5), Республика Башкортостан (26,3), Ростовская (21,2), Самарская (21) и Челябинская (20,9) области.

Всего за девять месяцев россияне купили 871,3 тыс. новых легковых автомобилей, что на 4% меньше, чем за аналогичный период 2018 года.