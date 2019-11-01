  • 10 ноября 201910.11.2019воскресенье
  • USD63,7295
    EUR70,4211
  • В Тюмени -4..-6 С 1 м/с ветер северный

Свердловская и Челябинская области вошли в число регионов, где чаще всего покупают иномарки

Общество, 12:59 10 ноября 2019

www.autostat.ru | Фото: www.autostat.ru

Свердловская и Челябинская области вошли в десятку регионов, где чаще всего покупают иномарки. Лидерами стали Москва и Московская область, пишет РИА Новости.

С января по сентябрь 2019 года жители Москвы купили 151 тыс. новых легковых автомобилей иностранных марок. Затем следуют Московская область (91,5) и Санкт-Петербург (67,4).

В рейтинг регионов вошли также Краснодарский край (35,4), Республика Татарстан (34,7), Свердловская область(26,5), Республика Башкортостан (26,3), Ростовская (21,2), Самарская (21) и Челябинская (20,9) области.

Всего за девять месяцев россияне купили 871,3 тыс. новых легковых автомобилей, что на 4% меньше, чем за аналогичный период 2018 года.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

# автомобили , Автостат , рейтинг

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
17:44 10.11.2019Тюменский отряд "Белая сова" рассказал, как правильно искать людей
17:02 10.11.2019Россияне стали больше тратить на товары для спорта
16:48 10.11.2019Тюменцев научат отличать молодежные тренды от реальных киберугроз
15:54 10.11.2019Псковские археологи обнаружили подпольное казино 17 века