"Советник губернатора": тюменские молодые мамы обсудили перспективы самореализации

Фото ИА «Тюменская линия» Фото ИА «Тюменская линия»

Возможности для самореализации и развития молодых мам стали темой первой встречи в рамках проекта "Советник губернатора", которая прошла в кафе "ТортШер" в ТРЦ "Гудвин" в Тюмени 10 ноября.

"Проект "Советник губернатора" направлен на организацию коммуникаций между жителями региона для создания сообществ, участники которых смогут высказывать свои инициативы, делиться опытом по такой очень важной теме, как семья и материнство. Мы хотим пообщаться с тюменцами, чтобы понять, какие предложения и идеи у них возникают", - рассказала администратор проекта Дарья Ермакова.

В качестве экспертов на встрече выступили молодые тюменские мамы, которые уже доказали на собственном опыте, что рождение ребенка не исключает женщину из общественного и делового пространства.

Руководитель комитета по развитию женского предпринимательства регионального отделения общероссийской общественной организации "Опора России" Наталья Паденко руководит клининговой компанией, в которой трудятся более 50 человек.

"Моей дочке на следующей неделе исполнится два года. Совмещать материнство с предпринимательской и общественной деятельностью мне удается с помощью мамы и мужа. Развивать бизнес мне помогает моя команда сотрудников. Наше женское бизнес-сообщество тесно связано с проектом "Советник губернатора". Мы всегда готовы проконсультировать молодых тюменских мам, как открыть свое дело", - рассказала она.

С помощью Натальи Паденко и других экспертов молодые тюменки убедились, что материнство нисколько не препятствует самореализации, карьере, заработку. У тюменских молодых мам есть множество реальных возможностей для самореализации и роста - от работы по гибкому графику до получения онлайн-образования и создания собственного бизнеса.

По мнению участниц встречи, в наше время общество должно понять, что создание семьи и воспитание детей - общая задача для мужчины и женщины.

"Когда супруги поддерживают друг друга - тогда и мать, и отец могут полноценно развиваться. Это суперважно. Нужно переформатировать общественное мнение в этом направлении", - убеждена Наталья Паденко.

В будущем встречи в рамках проекта "Советник губернатора" пройдут в Тобольске и других городах и сельских муниципалитетах региона. Кроме того, проект предусматривает проведение мастер-классов под руководством экспертов и интерактивных игр.

"Думаю, проект "Советник губернатора" будет активно развиваться, потому что на нашем сайте мы уже получили хороший отклик от жителей Тюменской области. Тюменцы всегда готовы общаться и делиться своими идеями и инициативами", - отметила Дарья Ермакова.

С результатами анализа поступивших от тюменцев предложений можно будет ознакомиться на сайте проекта "Советник губернатора" после 20 ноября.

Евгений Бабенко