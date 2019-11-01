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11 ноября в Тюмени пасмурно, небольшой снег

Общество, 07:30 11 ноября 2019

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Не выше минус 2 градусов Цельсия поднимутся столбики термометров в Тюмени 11 ноября, прогнозирует сервис Gismeteo.

Синоптики обещают преимущественно пасмурную погоду и небольшой снег во второй половине дня.

Днем южный ветер будет дуть со скоростью 2-5 метров в секунду, порывы могут достигать 11 метров в секунду. К вечеру он изменит направление на юго-западное.

Атмосферное давление 758-768 мм. рт. ст. Небольшие геомагнитные возмущения в течение суток.

Заход солнца в 16 часов 32 минуты. Долгота дня 8 часов 22 минуты.

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# погода в Тюмени

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