11 ноября в Тюмени пасмурно, небольшой снег
| Фото: ИА "Тюменская линия"
Не выше минус 2 градусов Цельсия поднимутся столбики термометров в Тюмени 11 ноября, прогнозирует сервис Gismeteo.
Синоптики обещают преимущественно пасмурную погоду и небольшой снег во второй половине дня.
Днем южный ветер будет дуть со скоростью 2-5 метров в секунду, порывы могут достигать 11 метров в секунду. К вечеру он изменит направление на юго-западное.
Атмосферное давление 758-768 мм. рт. ст. Небольшие геомагнитные возмущения в течение суток.
Заход солнца в 16 часов 32 минуты. Долгота дня 8 часов 22 минуты.