11 ноября в Тюмени пасмурно, небольшой снег

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Не выше минус 2 градусов Цельсия поднимутся столбики термометров в Тюмени 11 ноября, прогнозирует сервис Gismeteo.

Синоптики обещают преимущественно пасмурную погоду и небольшой снег во второй половине дня.

Днем южный ветер будет дуть со скоростью 2-5 метров в секунду, порывы могут достигать 11 метров в секунду. К вечеру он изменит направление на юго-западное.

Атмосферное давление 758-768 мм. рт. ст. Небольшие геомагнитные возмущения в течение суток.

Заход солнца в 16 часов 32 минуты. Долгота дня 8 часов 22 минуты.