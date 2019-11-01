О контроле качества топлива для россиян проведут прямую линию

| Фото: gost.ru | Фото: gost.ru

Федеральная прямая линия по качеству моторного топлива состоится для жителей России 14 ноября.

Акция приурочена ко Всемирному дню качества, сообщает пресс-служба Центра стандартизации, метрологии и испытаний Росстандарта в Тюменской области.

Во время интернет-трансляции на вопросы автомобилистов в прямом эфире ответят ведущие российские и зарубежные эксперты.

Задать любой вопрос о моторном топливе, контроле его качества, топливных присадках или эксплуатации двигателя можно двумя способами. В мессенджере WhatsApp достаточно написать сообщение на номер 8-900-900-28-88. Также направить обращение можно с помощью формы на сайте качествотоплива.рф. В обоих случаях принимаются как текстовые, так и видеовопросы. Ответы на самые популярные из них прозвучат на прямой линии.

Эфир будет вестись из студии, расположенной в цифровом офисе "Газпром нефти" в Санкт-Петербурге. В качестве зрителей там соберутся профессионалы транспортной и топливной сфер, автомобильные активисты и популярные блогеры. Они также смогут принять участие в обсуждении.

Трансляция начнется 14 ноября в 12 часов по московскому времени и будет доступна на сайте качествотоплива.рф и в популярных автомобильных сообществах в социальной сети "ВКонтакте", сервисах Instagram и YouTube.