В Тюмени пройдет очередной блок фестиваля "ИнтерКиндер"

| Фото: ТОНБ им. Менделеева | Фото: ТОНБ им. Менделеева

Третий блок фестиваля детской книги и детского творчества "ИнтерКиндер" пройдет в Тюмени 14-16 ноября, сообщают организаторы.

Третий блок посвящен Финляндии и странам Северной Европы: "Приключения с муми-троллями" будет посвящен Туве Янссон и детским писателям Финляндии и Северной Европы.

Гостей фестиваля ждет знакомство с новыми странами, их традициями, культурой, писателями и другими знаменитыми личностями. В программе: интерактивные мероприятия, театральные постановки, литературно-музыкальные программы, различные мастер-классы, игровые программы, литературный пленэр и пр. Кроме того, гости смогут посетить тематические книжно-иллюстративные выставки и киногостиную, где можно будет посмотреть мультфильмы по сказкам финских писателей.

Квест-игра по книгам дополненной реальности и презентация с использованием виртуальных очков позволит юным читателям отправиться в увлекательное путешествие по Финляндии и странам Северной Европы.

Для родителей дошкольников, младших школьников и педагогов 16 ноября с 11 до 12 часов 30 минут в Тюменской областной научной библиотеке им. Менделеева (ул. Оржоникидзе, 59) будет организован круглый стол, посвященный проблемам детского чтения – "Технология рефлексивного чтения: как научить детей работать с текстом, читать его и понимать". В это время вашим детям не будет скучно. Интерактивная программа с участием аниматора не оставит равнодушным ни одного ребенка.

16 ноября среди тех, кто посетил мероприятия третьего блока Фестиваля, будет проведена лотерея и розыгрыш призов. !

Детей в возрасте до 10 лет и их родителей ждем на праздник 14-16 ноября с 11 до 17 часов по адресу: ул. Тульская, 4/3, филиал ГАУК ТОНБ "Детская библиотека имени Константина Яковлевича Лагунова".

Вход бесплатный.

Подробная информация по телефонам 8 (3452) 35-98-42, 35-85-95, на сайте http://todnb.ru/ и в соцсетях библиотеки https://vk.com/public.php_todnb.

Добавим, "ИнтерКиндер" – ежегодная социально-культурная акция, посвященная детскому чтению. Она проводится Тюменской областной научной библиотекой им. Д. И. Менделеева при поддержке департамента культуры Тюменской области.