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Выставка "Мода в пути" открылась в Екатеринбурге

Общество, 08:21 12 ноября 2019

РЖД во ВКонтакте | Фото: РЖД во ВКонтакте

Выставка "Мода в пути. Из Фонда Александра Васильева", созданная специально для российских железных дорог открылась на вокзале Екатеринбурга, сообщает пресс-служба РЖД.

Открыл выставку сам историк моды Александр Васильев. Перед тем, как рассказать про представленные экспонаты, он отметил, что данная экспозиция – уникальная возможность ближе узнать историю прошлого века.

РЖД во ВКонтакте | Фото: РЖД во ВКонтакте

В коллекции отражены тенденции отечественной моды, неотрывно связанные с ключевыми событиями, происходившими в стране.

РЖД во ВКонтакте | Фото: РЖД во ВКонтакте

Экспозиция расположена на втором этаже железнодорожного вокзала Екатеринбург, в зале №7 и доступна к посещению до 27 декабря.

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# вокзал , мода , РЖД

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