Выставка "Мода в пути" открылась в Екатеринбурге
| Фото: РЖД во ВКонтакте
Выставка "Мода в пути. Из Фонда Александра Васильева", созданная специально для российских железных дорог открылась на вокзале Екатеринбурга, сообщает пресс-служба РЖД.
Открыл выставку сам историк моды Александр Васильев. Перед тем, как рассказать про представленные экспонаты, он отметил, что данная экспозиция – уникальная возможность ближе узнать историю прошлого века.
| Фото: РЖД во ВКонтакте
В коллекции отражены тенденции отечественной моды, неотрывно связанные с ключевыми событиями, происходившими в стране.
| Фото: РЖД во ВКонтакте
Экспозиция расположена на втором этаже железнодорожного вокзала Екатеринбург, в зале №7 и доступна к посещению до 27 декабря.