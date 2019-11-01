Выставка "Мода в пути" открылась в Екатеринбурге

| Фото: РЖД во ВКонтакте | Фото: РЖД во ВКонтакте

Выставка "Мода в пути. Из Фонда Александра Васильева", созданная специально для российских железных дорог открылась на вокзале Екатеринбурга, сообщает пресс-служба РЖД.

Открыл выставку сам историк моды Александр Васильев. Перед тем, как рассказать про представленные экспонаты, он отметил, что данная экспозиция – уникальная возможность ближе узнать историю прошлого века.

| Фото: РЖД во ВКонтакте | Фото: РЖД во ВКонтакте

В коллекции отражены тенденции отечественной моды, неотрывно связанные с ключевыми событиями, происходившими в стране.

| Фото: РЖД во ВКонтакте | Фото: РЖД во ВКонтакте

Экспозиция расположена на втором этаже железнодорожного вокзала Екатеринбург, в зале №7 и доступна к посещению до 27 декабря.