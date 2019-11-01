Мебельный магазин задолжал тюменцам полмиллиона рублей

| Фото: fssprus.ru | Фото: fssprus.ru

Фирма, занимающаяся поставками корпусной мебели, обманула тюменцев на 467 тыс. рублей. Шестеро горожан пожаловались на нарушение сроков поставки и неполный мебельный комплект, сообщает областная служба судебных приставов.

Разные способы принудительного воздействия на руководителя фирмы применяли судебные приставы, в том числе, женщину предупреждали об уголовной ответственности за злостное неисполнение судебного решения.

Мировой судья прекратил уголовное дело и назначил женщине судебный штраф в размере 15 тыс. рублей с отсрочкой исполнения на три месяца. Судом было учтено наличие малолетних детей, полное признание вины и возмещение причиненного ущерба.