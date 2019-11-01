Два надземных перехода построили на въезде в Екатеринбург

| Фото: Уралуправтодор во ВКонтакте (архив) | Фото: Уралуправтодор во ВКонтакте (архив)

Два надземных пешеходных перехода возвели на трассе М-5 "Урал" при подъезде к Екатеринбургу, сообщает МКУ "Уралуправтодор".

Объекты ввели в эксплуатацию возле пос. Торфяник на 189-м и 190-м км трассы. Две конструкции заменили наземные и позволили пешеходам безопасно пересекать оживленную трассу над интенсивным транспортным потоком.

Искусственные сооружения освещены, укрыты светопрозрачной крышей для защиты пешеходов от дождя, снега. Кроме того, их оборудовали подъемными площадками.