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Два надземных перехода построили на въезде в Екатеринбург

Общество, 13:42 11 ноября 2019

Уралуправтодор во ВКонтакте (архив) | Фото: Уралуправтодор во ВКонтакте (архив)

Два надземных пешеходных перехода возвели на трассе М-5 "Урал" при подъезде к Екатеринбургу, сообщает МКУ "Уралуправтодор".

Объекты ввели в эксплуатацию возле пос. Торфяник на 189-м и 190-м км трассы. Две конструкции заменили наземные и позволили пешеходам безопасно пересекать оживленную трассу над интенсивным транспортным потоком.

Искусственные сооружения освещены, укрыты светопрозрачной крышей для защиты пешеходов от дождя, снега. Кроме того, их оборудовали подъемными площадками.

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# безопасность , надземный переход , пешеходы

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